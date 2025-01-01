مكونان منزليان بسيطان.. طريقة آمنة لتنظيف شاشة التلفزيون

وكالات /سما/

تتعرض شاشات التلفزيون المسطحة باستمرار للغبار وبصمات الأصابع والبقع التي تؤثر على وضوح الصورة وجودتها. لكن تنظيفها يتطلب حذراً شديداً لأن طلاء الشاشة حساس جداً وقد يتضرر بسهولة من المواد الكيميائية القاسية أو الفرك العنيف.

تعتمد الطريقة الآمنة والفعالة على مكونين منزليين بسيطين ومتوفرين لدى كل منزل: الماء المقطر وصابون الأطباق. هذان المكونان ثبت أنهما يزيلان البقع والدهون دون الإضرار بطلاء الشاشة أو تركهما أثراً سلبياً على الجهاز.

من الضروري تجنب عدة مواد عند تنظيف الشاشة المسطحة. المنظفات القوية والكحول والمذيبات تؤدي إلى إتلاف طلاء الشاشة بشكل دائم. كذلك المناشف الورقية قد تخدش السطح وتترك آثار وبر صغيرة. الخل الأبيض أيضاً يشكل خطراً حقيقياً لأنه مادة حمضية قد تتفاعل مع الطلاء وتترك بقعاً لا تُمحى.

للتنظيف الآمن، يُمزج جزء واحد من صابون الأطباق مع عشرة أجزاء من الماء المقطر. ينقع قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر في هذا المحلول ثم تُعصر جيداً حتى تصبح رطبة بقليل من السائل فقط. يُمرر القماش برفق على الشاشة بحركات دائرية خفيفة دون الضغط بقوة. بعد الانتهاء، يُنظف السطح بقطعة قماش نظيفة مرطبة بماء مقطر وحده، ثم يُجفف برفق بقطعة ناعمة وجافة.

تحذير مهم: لا يجب رش أي سائل مباشرة على الشاشة لأن السوائل قد تتسرب إلى الحواف الداخلية والدوائر الكهربائية وتتسبب في عطل الجهاز أو حتى قصر كهربائي.

بخصوص جهاز التحكم عن بُعد، فإن الجراثيم والأوساخ التي تتراكم عليه قد لا تكون مرئية بوضوح مثل البقع على الشاشة، لكنها موجودة بالفعل خاصة مع الاستخدام المستمر. يمكن تنظيفه بقطعة قماش مرطبة بنفس المحلول الخفيف من الصابون والماء المقطر، مع التأكد من عدم دخول السائل إلى فتحات البطارية أو فتحات الأشعة تحت الحمراء.

الحفاظ على شاشة التلفزيون نظيفة لا يحسن فقط من وضوح الصورة والمظهر العام، بل يطيل أيضاً من عمر الجهاز ويحافظ على الطلاء الحساس من التدهور. تطبيق هذه الخطوات البسيطة بانتظام يضمن جهازاً نظيفاً وآمناً وخالياً من الأضرار.