الرئيس عباس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى تركيا

انقرة /سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر إقامته بالعاصمة التركية، أنقرة، السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية تركيا.

وأطلع سيادته، السفراء العرب على الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين بحق شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

كما تطرق سيادته إلى التحضيرات الجارية للاستحقاقات الوطنية المقبلة، حيث جدد تأكيده على عقد الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تكريساً للخيار الديمقراطي وترسيخاً للشرعية الوطنية.

وكان الرئيس قد وصل إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية تستمر يومين.