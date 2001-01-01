متى يتحول القديم إلى كنز؟ الفرق بين الملبس العتيق والفينتج الحقيقي

وكالات /سما/

ليست كل قطعة مضى على وجودها عقران من الزمن جديرة بأن توصف بالفينتج، بل قد تكون ببساطة ملبساً قديماً لا أكثر. المسافة بين التوصيفين تبدو صغيرة لكنها في عالم الموضة تصنع فرقاً جوهرياً.

حقيبتان من سنة 2001 قد تشاركان العمر ذاته، لكن إحداهما ربما أُنتجت بأعداد ضخمة دون أن تحمل سوى روح موسمها، فيما ارتبطت الثانية بمجموعة مؤثرة أو تصميم غدا لاحقاً نموذجاً بصرياً لجيل بأكمله. العمر متساوٍ، والقيمة مختلفة تماماً.

اليوم، بعودة القصات والأنماط من التسعينيات ومطلع الألفية إلى عروض الأزياء والمتاجر ومنصات التواصل، لم يعد الماضي مصدر إلهام وحسب، بل صار سوقاً قائماً بذاته. الصناعة تعيد اكتشاف هذه القطع وتسعيرها وتقديمها لجيل جديد. حقيبة على ذراع شخصية مؤثرة، فستان قديم على السجادة الحمراء، أو صورة أرشيفية تنتشر على الإنترنت، وفجأة تستعيد قطعة أُعلن انتهاء عهدها مكانتها.

لهذا لا يكفي السؤال: كم يبلغ عمر القطعة؟ السؤال الأساسي هو: لماذا نريدها ما زلنا؟

في الاستخدام الشائع، يبدأ تصنيف الفينتج عندما يتجاوز عمر القطعة حوالي عشرين سنة، بينما تُصنف الأشياء التي اقتربت من المئة سنة ضمن الفئة الأثرية أو التاريخية. هذا يعني أن كثيراً من قطع أوائل الألفية صارت اليوم فينتج من الناحية الزمنية البحتة: الجينز منخفض الخصر، والحقائب الصغيرة المحمولة تحت الكتف، والنظارات برعيات ملوّنة. لكن التقويم وحده لا ينشئ القيمة.

القطعة التي تفتقد ملامح زمنها وتتميز في التصميم أو الصناعة أو القصة قد تبقى مجرد ملبس مستخدم عتيق. في المقابل، يمكن لقطعة بالعمر نفسه أن تصير مرغوبة لأنها تمثل لحظة حاسمة في تاريخ التصميم، أو تحمل جودة يشق تكرارها، أو ترتبط بمصمم أو مجموعة أو صورة ثقافية ظلت حاضرة. ما يمنح القطعة مكانتها ليس العمر بمعزل عن غيره، بل اجتماع جودة وندرة وسياق وحضور بصري، ثم ما صنعه الزمن بكل ذلك.

والفينتج أقل ارتباطاً بالماضي مما نتصور. القيمة تنشأ حين يصير للقطعة سبب قوي كي تعود إلى الحاضر.

بعض الملابس لا تحتاج إلى بطاقة تاريخ مكتوبة عليها. نعرف حقبتها من المظهر الأول. ثمة انسيابية الثلاثينيات التي تتبع خطوط الجسد، وخط الخصر المحدّد في الخمسينيات، والطبقات والأقمشة المحررة في السبعينيات، والكتف الحاد والثقة البصرية للثمانينيات، ثم الاختزال في الخطوط والقصات الذي ميّز التسعينيات. هذه القطع لا تأتي من فترة ما فقط؛ بل تحمل طريقة تلك الفترة في رؤية الجسد والجمال والحياة.

وهذا ما يرفعها من مستوى «قديم» إلى شيء أكثر إثارة. القطعة التي تستحق البقاء غالباً ما تقول شيئاً واضحاً عن اللحظة التي وُجدت فيها. لهذا لا يمكن فصل الفينتج عن الثقافة.

فستان أسود بسيط من التسعينيات قد يبدو اليوم عادياً إذا عُزل عن سياقه. لكن إن كان جزءاً من لحظة أعادت فيها الموضة تعريف الأنوثة بعيداً عن الزخرفة، فهو يحمل معنى مختلفاً تماماً. الحال ذاتها مع حقيبة صغيرة من مطلع الألفية: قد تكون إكسسواراً قديماً عادياً، أو قد تكون نموذجاً يختصر هوس تلك السنوات بالشعارات والأحجام الضئيلة والمظهر الذي يوازن بين الفخامة والخفة.

التصميم مهم بذاته، لكن المعنى الذي احتمله أكثر أهمية.

ثم يأتي دور المصمم. وهنا يمكن للقطعة أن تنتقل من جميلة إلى مرجع. فستان من مرحلة حاسمة في مسار جون جاليانو، أو قطعة مبكرة من برادا، أو تصميم ارتبط بفترة مؤثرة لدى جان بول جولتييه لا يُقرأ مجرد منتج قديم. إنه جزء من تطور لغة تصميمية أثرت في ما تلاها.

القطعة هنا تصبح نقطة في مسار. وهذا يشرح الاهتمام المتنامي بما يُسمى بالأرشيف. القطعة الأرشيفية لا تُعرّف بعمرها وحده، بل بمكانها في تاريخ المصمم أو الدار. قد تكون من مجموعة معروفة، أو من موسم شكّل منعطفاً في هوية العلامة، أو من مرحلة إبداعية أضحت مرجعاً فيما بعد. لذلك يمكن لقطعة من برادا من سنة 2010 أن تكون أرشيفية من دون أن تكون فينتج بالمعنى الزمني المتعارف عليه.

وفي المقابل، قد يكون فستان مجهول المصمم من ستينيات القرن الماضي فينتجاً ممتازاً من دون أن يكون أرشيفياً. العمر يخبرنا متى صُنعت القطعة. الأرشيف يخبرنا لماذا ينبغي أن نتذكرها.

السؤال الأكثر إثارة ليس لماذا تصير بعض القطع قديمة، بل لماذا تعود فجأة. والإجابة بسيطة جزئياً: لأن الموضة تحيا على إعادة القراءة. ما رُفض في عقد قد يصير مرغوباً في الذي يليه. وما رمز إلى إفراط زمني قد يُقرأ لاحقاً أصالة. وما بدا ذات يوم مرتبطاً بلحظته قد يبدو بعد سنوات جديداً لأن الرؤية تغيّرت. يكفي أحياناً أن تعود قصة معينة إلى عروض الأزياء، أو أن ترتدي نجمة حقيبة من طراز قديم، أو أن تنتشر صورة أرشيفية، حتى يبدأ البحث عن القطعة الأصلية.

الجمهور يتوقف عن البحث عن شيء «يشبه» الماضي، ويبدأ بالبحث عن الماضي نفسه. وهذا الانتقال غيّر سوق الفينتج جذرياً. قطعة أُهملت سنوات قد تعود إلى الواجهة لأن جيلاً جديداً قرأها بطريقة مختلفة. حقيبة لم تكن مرغوبة قبل عشر سنوات قد تصبح اليوم أكثر إثارة من إصدارها الجديد. فستان كان يبدو مرتبطاً بفترة شديدة الخصوصية قد يصير فجأة الصورة التي يبحث عنها الكل.

القطعة لم تتبدل. ذوقنا هو الذي تغيّر.

الملبس المستخدم هو فقط قطعة امتلكها شخص آخر من قبل. قد يكون عمرها ستة أشهر، وقد يكون ستين سنة. لذلك لا تعني إعادة البيع أو الملكية السابقة أو التسوق من متاجر القطع المستعملة أن ما أمامنا فينتج بالضرورة. وهذا الفرق صار أكثر أهمية مع توسّع سوق إعادة البيع ومنصات مثل Vestiaire Collective و The RealReal و 1stDibs و eBay، حيث يمكن أن نعثر على حقيبة من الموسم الفائت بجانب قطعة عمرها أربعون سنة.

المكان واحد. لكن التاريخ والقيمة والسياق مختلفة تماماً. الخلط بين هذه الفئات قد يبدو خطأً لغوياً بسيطاً، لكنه يؤثر فعلياً في كيفية شراء القطعة وتسعيرها وفهمها. الفينتج ليس مجرد طريقة أكثر لطفاً لقول «مستعمل».

وهنا تحديداً تصير المعرفة جزءاً من القيمة نفسها. ففي أيار 2026، ظهر رجل في برنامج Antiques Roadshow حاملاً حقيبة صغيرة اشتراها من متجر للقطع المستعملة بدولار ونصف فقط، لأنه وجدها جميلة. ما لم يكن يعرفه وقتها أن الحقيبة تعود إلى فترة Art Deco وتحمل توقيع Cartier ومزيّنة بالبلاتين والأحجار الكريمة بطريقة Tutti Frutti التي ارتبطت بالدار.

التقييم الذي حصل عليه لاحقاً؟ حوالي 35 ألف دولار قيمة سوقية، مع قيمة تأمينية قد تتجاوز 100 ألف. الفارق بين السعرين لم يكن في الحقيبة ذاتها؛ ظلّت هي نفسها طوال الوقت. الذي تبدّل أن شخصاً عرف كيف يقرأ ما أمامه.

المشهد يكاد يبدو مأخوذاً من Girlboss. في الحلقة الأولى من مسلسل Netflix، تعثر بطلة القصة على سترة جلدية في متجر للقطع المستعملة، بينما يراها البائع قطعة قديمة لا تستحق أكثر من بضعة دولارات. هي، في المقابل، تعرف أنها سترة أصلية من East West تعود إلى السبعينيات، فتشتريها بحوالي تسعة دولارات. هذه اللحظة تصبح الشرارة التي تدفعها لبناء عمل على اكتشاف قطع لا يدرك أصحابها قيمتها ثم إعادة تقديمها إلى جمهور يعرف ما يبحث عنه.

قد تبدو القصتان مختلفتين، واحدة حدثت فعلاً والأخرى كُتبت للشاشة، لكنهما تختصران شيئاً أساسياً في عالم الفينتج: القيمة لا تكون دائماً ظاهرة على البطاقة. أحياناً تكون مخبأة في اسم داخل البطانة، أو قصة لا يتعرف إليها إلا من يعرف تاريخها، أو خامة، أو فكرة تصميمية مرّ عليها آخرون دون أن يلاحظوها. لهذا قد يقف شخصان أمام القطعة نفسها ويرى أحدهما شيئاً قديماً، فيما يرى الآخر قطعة تستحق البحث والاقتناء.

وهنا تصير العين المدربة جزءاً من اللعبة. الفينتج ليس العثور على شيء قديم برخص، بل معرفة لماذا هو مهم قبل أن يخبرك السوق بذلك.

التفاصيل الصغيرة هي التي تتحدث في القطع القديمة. السحّاب مثلاً قد يكون أحد المؤشرات الأولى. الملابس القديمة استخدمت سحّابات معدنية أثقل قبل انتشار البدائل من النايلون والبلاستيك. لكن الاعتماد على السحّاب وحده خطأ؛ قد يكون استُبدل أثناء إصلاح سابق. بطاقات القماش بدورها تخبرنا الكثير. نوع الألياف، طريقة كتابة بلد الصنع، شكل بطاقة العناية، الخط المستخدم، وحتى ترتيب المعلومات كلها قد تساعد في تحديد الفترة.

ثم البناء الداخلي. الدرزات والحواف والبطانات وطريقة تثبيت الثنيات، جميعها تكشف كيف صُنعت القطعة قبل أن تخبرنا كيف تبدو. وأحياناً تظهر المفاجأة على بطاقة المقاس، فمقاس 12 من ستينيات القرن الماضي لا يساوي بالضرورة مقاس 12 اليوم. تطورت أنظمة القياس ومعايير المقاسات، ولذلك تكون قياسات الصدر والخصر والورك والطول أكثر موثوقية من الرقم المطبوع على البطاقة. في عالم الفينتج، الشريط المتري أصدق من المقاس.

لكن معرفة عمر القطعة ليست سوى نصف القصة؛ النصف الآخر هو معرفة كيف مرّ هذا العمر عليها. وهنا يظهر الفرق بين أثر الزمن وتلفه. هناك قطعة نضجت مع الوقت، وأخرى استهلكها. الندرة وحدها لا تنقذ كل شيء؛ حقيبة نادرة بجلد متشقق، أو فستان مهم بقماش أصبح هشاً، أو قطعة فقدت أجزاء أساسية من تصميمها قد تبقى مثيرة للاهتمام تاريخياً، لكنها لا تحافظ بالضرورة على القيمة ذاتها في السوق.

ومع ذلك، ليست كل علامة استخدام عيباً. بعض الخامات تزداد جمالاً مع الزمن؛ الجلد الطبيعي قد يكتسب عمقاً أغنى في اللون، والجينز قد يأخذ طابعاً خاصاً من التآكل الطبيعي، وتصبح بعض القطع أكثر جاذبية حين تفقد صرامة مظهرها الجديد. المعيار هنا ليس أن تبدو القطعة وكأن الزمن لم يمرّ عليها، بل أن يكون قد ترك فيها أثراً يضيف إلى شخصيتها، لا تلفاً ينتقص منها.

ثم يأتي العنصر الذي يمكنه تغيير كل شيء: القصة. من صمّم القطعة؟ في أي مجموعة ظهرت؟ هل عُرضت على منصة؟ هل ارتدتها شخصية معروفة؟ هل يمكن ربطها بصورة أو حملة أو لحظة ثقافية محددة؟ كل معلومة موثّقة تضيف طبقة جديدة. فستان جميل يبقى فستاناً جميلاً. لكن الفستان ذاته، إذا ظهر في عرض غيّر مسار مصمم أو ارتبط بصورة أصبحت جزءاً من الذاكرة البصرية لعصر كامل، يصبح شيئاً آخر.

وهنا نفهم لماذا صار الأرشيف لغة قوة على السجادة الحمراء. ارتداء قطعة قديمة لم يعد مجرد رغبة في التميز عن الإصدارات الحالية. أحياناً هو إعلان عن معرفة بتاريخ الموضة نفسه.

وما الذي يبقى في النهاية؟ ليست القطع التي تنجو هي الأكثر حياداً أو الأسهل ارتداءً بالضرورة. بعض أهم التصاميم في تاريخ الموضة كانت شديدة الارتباط بزمنها، وربما بدت غير قابلة للعودة، لكن ما يعيد إليها الحياة وجود فكرة واضحة ما زالت قادرة على الصمود: قصة لم تفقد قوتها، خامة تحتفظ بفرادتها، بناء يكشف ذكاء المصمم، أو صورة ثقافية يعود جيل جديد إلى قراءتها من زاوية مختلفة.

لهذا لا يمكن اختزال الفينتج في قاعدة العشرين سنة. العمر يفتح الباب فقط، أما ما يحدد إن كانت القطعة ستبقى في الماضي أو تعبر إلى حاضر جديد فهو ما تحمله من جودة وندرة وسياق وحالة وذاكرة ثقافية، ثم ذلك العنصر الأصعب في القياس: الرغبة. فالقديم هو ما مرّ عليه الوقت، أما الفينتج الحقيقي فهو ما استطاع أن يجعل الوقت يعمل لصالحه.