صورة على إنستغرام تشعل التكهنات حول زواج رونالدو وجورجينا

وكالات /سما/

أثارت صورة نشرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على حسابه في إنستغرام، الثلاثاء، موجة من التكهنات حول زواجه من خطيبته جورجينا رودريغيز.

ظهرت الصورة بيد رونالدو فوق يد رودريغيز، كلاهما يرتدي خاتماً في إصبع البنصر. علّق رونالدو، البالغ من العمر 41 سنة، على الصورة برموز "C G" ورمز تعبيري، ما فسره عدد من المتابعين كإعلان ضمني عن زواجهما.

ربطت علاقة عاطفية بين النجم البرتغالي والعارضة الإسبانية منذ عام 2016، عندما كانت رودريغيز تعمل في قسم المبيعات بمحل لماركة غوتشي للملابس الفاخرة.

أنجبت جورجينا رودريغيز طفلتها الأولى من رونالدو في عام 2017، وأنجبت توأماً في 2022 من ولد وبنت، لكن المولود الذكر توفي لاحقاً.

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