وزارة التعليم: منح دراسية في باكستان للعام 2026-2027

وكالات /سما/

رام الله/سما- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن توافر عدد من المنح الدراسية للعام الأكاديمي 2026-2027 في جمهورية الباكستان، موجهة لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا بمستوييها الماجستير والدكتوراه.

تشرف عليها عدة جهات مانحة، من بينها جامعة الإدارة والتكنولوجيا في لاهور المتخصصة في برامج البكالوريوس، ومؤسسة الخدمات في الباكستان الممنوحة لدرجتي البكالوريوس والماجستير، بالإضافة إلى منظمة كومستك المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وحددت الوزارة أن يقتصر تقديم الطلبة في هذه المرحلة على منافسة واحدة فقط، مع إمكانية المشاركة لاحقًا في منح موجهة لدول أخرى.

تتطلب إجراءات التقديم تحميل الوثائق المطلوبة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع فوارق في الآليات بين طلبة الضفة الغربية وقطاع غزة.

بالنسبة لطلبة الضفة، يجب تسليم نسخة مصدقة من الوثائق المطلوبة في مقر الوزارة برام الله، أو في مكاتب التعليم العالي بالخليل ونابلس، وفقًا للمواعيد المعلنة.

أما طلبة قطاع غزة، فعليهم تقديم الطلب الإلكتروني وتحميل المستندات حسب الموعد المحدد في التعليمات، مع الالتزام بالتسليم الورقي عند استئناف الدوام الرسمي، على أن يؤدي عدم التقديم الإلكتروني إلى إلغاء الطلب.