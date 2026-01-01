ميلادينوف يفجر مفاجأة: اتفاق غزة بين حماس ومجلس السلام فقط.. وإسرائيل غير ملزمة بتقديم تنازلات حالياً

وكالات /سما/

كشف المبعوث الدولي السابق ورئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، عن تفاصيل تتعلق بخارطة الطريق المطروحة بشأن قطاع غزة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للمرحلة الحالية يتمثل في تفكيك الوسائل القتالية بشكل كامل وضمان عدم تحول القطاع إلى مصدر تهديد لإسرائيل.

وأوضح ميلادينوف أن الخطة المطروحة تستند إلى إطار عمل يجري التنسيق بشأنه بين مجلس السلام وحركة حماس، إلى جانب اتصالات مستمرة مع الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن مختلف المسارات السياسية والأمنية لا تزال قيد النقاش بهدف الوصول إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ على الأرض.

وأكد أن إسرائيل ليست مطالبة في هذه المرحلة باتخاذ خطوات أو تقديم التزامات لا يمكن التراجع عنها ما لم يتم أولاً تنفيذ خطوات عملية وملموسة على الأرض، في إشارة إلى أن أي إجراءات إسرائيلية مستقبلية ستكون مرتبطة بالتقدم الفعلي في تنفيذ التفاهمات المطروحة.

وأشار ميلادينوف إلى أن خارطة الطريق تهدف إلى خلق بيئة أكثر استقراراً في قطاع غزة، من خلال معالجة الملفات الأمنية والسياسية بشكل متوازٍ، بما يضمن منع عودة التوترات العسكرية وفتح المجال أمام ترتيبات جديدة للمرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حراك سياسي مكثف واتصالات متواصلة بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف الفلسطيني، وسط مساعٍ للوصول إلى تفاهمات تضع أسساً لمرحلة جديدة في قطاع غزة وتحدد آليات التعامل مع القضايا الأمنية والإنسانية والسياسية العالقة.