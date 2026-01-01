رونالدو وجورجينا يعلنان زواجهما عبر منشور إنستغرام

وكالات /سما/

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز زواجهما رسميا الثلاثاء، في إعلان مفاجئ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متتويجا لعلاقة عاطفية امتدت أكثر من عقد وأصبحت من أشهر قصص الحب في عالم الرياضة والمشاهير.

نشر رونالدو صورة عبر حسابه على إنستغرام تجمع يدي الثنائي ظهرت فيها خواتم الزواج، معلقا عليها برسالة مختصرة "C❤️G" في إشارة إلى الحرفين الأولى من اسميهما كريستيانو وجورجينا، وحظي المنشور باهتمام واسع من متابعيهما حول العالم.

وسبقت الإعلان موجة من الشائعات الإعلامية حول موعد الزفاف، تحدثت خلالها تقارير إعلامية عن إقامة حفل الزفاف في الثامن من أغسطس/آب الجاري بكاتدرائية فونشال في جزيرة ماديرا البرتغالية. ونفى رونالدو هذه التقارير لاحقا.

وأدت تلك الشائعات إلى تجمع أعداد كبيرة من محبي ورونالدو أمام الكاتدرائية المذكورة انتظارا لحفل الزفاف، قبل أن يتضح أن الحفل الذي أقيم كان لزوجين آخرين.

وبنى رونالدو وجورجينا خلال سنوات علاقتهما أسرة تضم خمسة أطفال؛ كريستيانو جونيور، والتوأم إيفا وماتيو، وابنتيهما ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا. وأمضى الثنائي ما يقارب عشر سنوات في بناء حياتهما المشتركة، وتقاسما خلالها أهم اللحظات في مسيرتيهما الكروية.

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