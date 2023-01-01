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الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 73,388 شهيدا

الأربعاء 12 أغسطس 2026 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 73,388 شهيدا



غزة/سما/

أعلنت الصحة يوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 73,388 شهيدا، و174,259 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت في تقريرها اليومي، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهيدا انتُشل جثمانه، وإصابتين.

وبينت الصحة، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,259، والإصابات إلى 4،148، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 808، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

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