السيالي ينتقل لأبها بالإعارة من الشباب لموسم واحد

وكالات /سما/

الرياض/سما- وافق نادي الشباب، الثلاثاء، على إعارة لاعب فريقه الأول لكرة القدم باسل السيالي إلى نادي أبها حتى نهاية الموسم الحالي، وأكد نادي أبها اكتمال الصفقة عبر حسابه الرسمي.

يُعد السيالي ثاني لاعب يُعار من الشباب إلى أبها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ظهير فيصل الصبياني الذي اتخذ المسار نفسه.

بلغت قيمة الإعارة 1.2 مليون ريال سعودي، وفقًا لمصادر متخصصة، مع بند إضافي يقضي بحصول الشباب على 300 ألف ريال في حال تجاوزت مشاركة السيالي حاجز 1200 دقيقة.

انضم السيالي البالغ 24 عامًا إلى الشباب في يناير/كانون الثاني الماضي قادمًا من نادي الحزم بعقد يمتد عامين ونصف العام بقيمة 12.5 مليون ريال، مع احتفاظ الحزم بنسبة 30 بالمئة من قيمة إعادة بيعه. خاض معهم 13 مباراة في دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

بدأ السيالي مسيرته الكروية في الفئات السنية بنادي النصر عام 2020، قبل أن ينتقل بالإعارة إلى الطائي، ثم يوقع عقدًا نهائيًا مع الحزم عام 2022.

من جانبه، قال المدرب الألماني توماس ليتش في مؤتمر صحافي قبل مواجهة الشباب للقادسية في افتتاح دوري روشن لموسم 2026-2027 الخميس المقبل: «استغللنا فترة الإعداد بصورة إيجابية. الفريق استقبل هدفًا واحدًا فقط خلال أربع مباريات في المعسكر، وهذا أمر مطمئن.»

أضاف ليتش أنه يعتمد على العناصر الشابة، موضحًا أن «جميع المدربين في الفرق السعودية يعملون على تطوير اللاعبين الشباب الأجانب والسعوديين للاعتماد عليهم.»

أصبح السيالي الصفقة رقم 14 التي يبرمها نادي أبها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اقرأ أيضًا: