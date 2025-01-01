رسالة نارية من بوتين: مصادرة سفننا تعني مواجهة مفتوحة في البحار

موسكو /وكالات /

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستتعامل بالمثل مع أي محاولة للاستيلاء على السفن التجارية الروسية، مشدداً على أن الرد قد يتم في أي منطقة بحرية حول العالم، بما في ذلك المحيط الهادئ.

وخلال حضوره المرحلة الختامية من مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي، اتهم بوتين بعض الدول بانتهاك القانون البحري الدولي عبر فرض قيود على حركة السفن الروسية التجارية، مشيراً إلى أن هناك دعوات وصلت إلى حد التفكير في مصادرة سفن روسية وبيع ممتلكاتها.

وقال إن مثل هذه الخطوات تمثل "أعمال قرصنة وسرقة"، مؤكداً أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تحول الأمر إلى إجراءات عملية، بل سترد بإجراءات مماثلة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشهد تصاعداً في التوترات بسبب ما وصفه بتوسع نفوذ حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتشكيل تحالفات عسكرية جديدة ونشر أنظمة تسليح يعتبرها تهديداً مباشراً لروسيا.

وفي الوقت نفسه، شدد بوتين على أن بلاده لا تشكل أي تهديد لليابان ولا تملك مطالبات تجاهها، معرباً عن استغرابه من إدراج طوكيو موسكو ضمن قائمة التهديدات الرئيسية لأول مرة.

من جانبه، حذر قائد أسطول المحيط الهادئ الروسي، فيكتور ليينا، من تنامي التوترات العسكرية والسياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مؤكداً أن روسيا تمتلك الإمكانات والقوات الكافية لاحتجاز سفن ما وصفها بـ"الدول غير الصديقة" وأساطيلها المرتبطة بها. كما أشار إلى أن التنسيق بين الجهات الروسية المختصة تم تجهيزه على مستوى عالٍ، وأن القوات مستعدة لتنفيذ المهام المطلوبة عند صدور الأوامر.