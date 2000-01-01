أجهزة محمولة لراحة يومية.. مدلك أقدام وفوانيس بطاقة شمسية

وكالات /سما/

يتسارع الابتكار في مجال الأجهزة المحمولة المخصصة لتحسين جودة الحياة اليومية، حيث تقدم عدة شركات عملاقة منتجات متقدمة تجمع بين الراحة والعملية والقابلية للنقل. وتندرج هذه الأجهزة ضمن فئة المنتجات الاستهلاكية الموجهة للأفراد الذين يسعون إلى تحسين جودة نومهم واسترخائهم والإضاءة في مختلف الأماكن.

جهاز تدليك الأقدام «آيبريو 4 في 1 فوت 3» الذي طورته شركة «آيبريو» يوفر تجربة استرخاء شبيهة بخدمات المنتجعات الصحية داخل المنزل. يتسم الجهاز بوزن خفيف يبلغ حوالي 2.8 كيلوغرام فقط وأبعاد صغيرة نسبياً (حوالي 40 × 30 × 20 سنتيمتراً)، مما يسهل نقله من غرفة إلى أخرى. يتسع الجهاز لأقدام الرجال حتى المقاس 14 الأمريكي (المقاس 48-49 بالمقياس الأوروبي)، وتتميز بطاناته الداخلية بأنها قابلة للإزالة والغسل لتسهيل التنظيف.

يعتمد جهاز التدليك على نظام رباعي الوظائف يجمع بين التدفئة والتدليك العميق والضغط الهوائي والاهتزاز. تحتوي واجهة الجهاز على أزرار سهلة الاستخدام تتيح للمستخدم التحكم في كل خاصية ومراقبة مستوياتها، مع إمكانية تعيين فترات زمنية للتشغيل تبلغ 15 أو 20 أو 30 دقيقة. كما يأتي مع جهاز تحكم عن بُعد يسهل العملية بشكل أكثر، ويعمل الجهاز بهدوء نسبي حيث لا يتجاوز مستوى الضجيج 60 ديسيبل.

تتوزع مستويات التدفئة على مستويين اثنين، بينما يشتمل الضغط الهوائي على ثلاث مستويات قابلة للتعديل. يعمل الضغط الهوائي على تحسين الدورة الدموية، وتتغلغل التدفئة بعمق في الأنسجة لتوفير الراحة، بينما توفر كرات التدليك من نوع «شياتسو» استهدافاً لنقاط الضغط المختلفة. وفقاً لتقديرات الاستخدام، يساعد الجهاز في تخفيف إجهاد القدمين بعد ساعات طويلة من الوقوف أو الأنشطة البدنية، وكذلك مشاكل التهاب اللفافة الأخمصية والتشنجات العضلية وآلام الكعبين. تؤكد الشركة المصنعة أن الجهاز لا يُعتبر أداة طبية ولا يُقصد به التشخيص أو العلاج الطبي.

في مجال الإضاءة المحمولة، قدمت شركة «دوراسيل» فانوس «تراي-باورد 5000 إل» الذي يمثل أقوى مصباح استهلاكي من إنتاج الشركة حتى الآن. يوفر المصباح سطوعاً يصل إلى 5000 لومن، بزيادة ملحوظة من 3000 لومن في الموديلات السابقة. بأبعاده الصغيرة البالغة حوالي (14 × 26 × 14) سنتيمتراً ووزنه البالغ 1.1 كيلوغرام تقريباً، يمكن وضعه في معظم حقائب الظهر بسهولة، مع توفره على مقبض حمل مدمج وخطاف تعليق.

يتضمن الفانوس ثلاث إعدادات لدرجات حرارة اللون تشمل الإضاءة الدافئة والمحايدة والباردة، إلى جانب خاصية تعتيم الضوء القابلة للتحكم. يتميز بإضاءة محيطية بزاوية 360 درجة وضوء وميض أحمر للطوارئ ووضع للرؤية الليلية باللون الأحمر. كما يتضمن منفذ «يو إس بي» يسمح بشحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المحمولة الأخرى.

يتميز الفانوس بخاصية الطاقة الثلاثية التي توفر مرونة في طرق الشحن والتشغيل: لوح شمسي مدمج في الأعلى، أو بطارية قابلة للشحن عبر منفذ «يو إس بي سي»، أو أربع بطاريات من مقاس «دي». يصل زمن التشغيل المقدّر إلى 50 يوماً بالاعتماد على أسلوب الاستخدام، وعند استخدام بطاريات «دي» القلوية في الوضع الاقتصادي، يمكن للجهاز أن يستمر بالعمل لما يصل إلى 200 ساعة. حاصل الفانوس على تصنيف مقاومة العوامل الجوية «آي بي إكس 4»، مما يسمح له بتحمل الأمطار الخفيفة ورذاذ المياه.

أما بخصوص حلول الإضاءة المتخصصة للتخييم، فقدمت شركة «إنفينيتي» جهاز «إكس1 2000 إل» الذي صُمم خصيصاً لمواقع المخيمات والعمليات الخارجية. يتسم التصميم بأنبوب تمديد مدمج يرفع مستوى الإضاءة إلى ارتفاع يتجاوز مترين. يأتي الجهاز بمصباح «ليد» مزود بمشبك تعليق قابل للفصل والشحن، ما يسمح باستخدامه بشكل مستقل كمصباح طاولة أو بداخل الخيمة.

يرتكز جهاز الإضاءة على حامل ثلاثي الأرجل قابلة للطي، مع أوتاد أرضية لتثبيته بثبات في مكانه. ينقسم جسم الجهاز إلى أنبوب تمديد يُطوى ليصل طوله المضغوط إلى حوالي 35 سنتيمتراً، بينما يمتد ليبلغ ارتفاعاً يصل إلى حوالي 1.9 متر، ويزن الجهاز الكامل حوالي كيلوغرام واحد.

يعمل جهاز الإضاءة بواسطة بطارية داخلية بسعة 5000 ملّي أمبير-ساعة تدعم التيار المستمر بجهد 5 فولت و1 أمبير، وتُشحن عبر منفذ «يو إس بي» من خلال المنافذ الموجودة في القسم القابل للإزالة من المصباح. يصل زمن التشغيل المقدّر إلى حوالي 50 ساعة تبعاً لشدة الاستخدام والإعدادات المختارة. يقع زر التشغيل ومؤشر الشحن على الأعلى لسهولة الوصول.

يوفر المصباح سطوعاً يبلغ 2000 لومن مع ثلاث خيارات لدرجات حرارة اللون: الباردة (3000 كلفن) والمحايدة (4500 كلفن) والدافئة (6000 كلفن). يمكن التحكم في كل من هذه الإعدادات باستخدام جهاز تحكم عن بُعد مرفق، وهي ميزة عملية تُعفي المستخدم من الحاجة إلى الاقتراب من المصباح في كل مرة يحتاج فيها إلى تعديل الإضاءة. يتصل جهاز التحكم بالمصباح مغناطيسياً لأغراض التخزين، ويُصمم المصباح لتوفير إضاءة موحدة تصل إلى مسافة تقارب 18 متراً، وتأتي معه حقيبة حمل مرفقة لتسهيل النقل والتخزين.