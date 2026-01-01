هنا الزاهد تستعرض خمس إطلالات صيفية بأسلوب شبابي عصري

وكالات /سما/

استمرّت الفنانة هنا الزاهد في جذب الانتباه برسالتها الصيفية التي تمزج بين الأناقة والتيسير، معتمدة على تصاميم معاصرة تعكس روح الموسم وتكشف عن ذوق عالٍ في تركيب الملابس.

جاءت الإطلالة الأولى بفستان أبيض خفيف القصة، بقَسمة ضيقة في الجزء العلوي وتنورة سابلة الخطوط، ما منح المظهر طابعًا نسويًا رقيقًا. أكملتها بحقيبة قش صغيرة مع تطعيم جلدي أسود من لويس فويتون، وزينت شعرها المرفوع بزهرة بيضاء صغيرة أضفت بريقًا رومانسيًا على الكل.

وفي تجسيد ثاني، اختارت فستانًا قصيرًا وردي فاتح من ماركة L'ATELIER DE MIA بتصميم نسوي ناعم مع حمالات عريضة تزينها فيونكات بيضاء صغيرة. جاء الفستان بخصر محدد وتنورة موسعة قليلًا، ما أسبغ عليه طابعًا شبابيًا جاذبًا. تممت الإطلالة بحقيبة صغيرة بالون الوردي الفاتح بزينة ذهبية من لويس فويتون.

أما الإطلالة الثالثة فقدمت فستانًا أبيض متوسط الطول مزخرف بنقاط سوداء، بقَسمة محددة عند الخصر وكشاكش وتنورة منحدرة تضفي أناقة على المجموع. تميز بأكمام قصيرة مكشكشة وفتحة صدر مربعة أسبغت عليه معاصرة. أتمتها بنظارة شمسية سوداء وحقيبة يد سوداء وإكسسوارات فضية بسيطة.

في الإطلالة الرابعة، ارتدت فستان ميدي بأزرق فاتح برقة وخطوط دقيقة تضفي لمسة إتقان، بقَسمة قميص وأكمام تصل إلى أسفل المرفقين وخصر محدد. جاءت التنورة بكسرات واسعة وسابلة أسبغت على التصميم مميزًا. نسقتها مع حذاء أبيض مدبب وحقيبة صغيرة بيضاء ونظارة شمسية بيضاوية برواق داكن.

واختتمت بفستان أصفر فاتح مرقط بالأسود، بياقة مرتفعة وخصر محدد وتنورة منحدرة توسعت تدريجيًا من الأسفل. ضافت إليها نظارة شمسية داكنة وحقيبة يد بنية من ميو ميو مع ساعة ومجوهرات ذهبية بسيطة.