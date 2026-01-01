أسباب انتفاخ الوجه والطرق الفعّالة للتخفيف منه

وكالات /سما/

يشتكي الكثيرون من ظهور انتفاخ في الوجه خصوصاً في الصباح، حيث تبدو الملامح أكثر امتلاءً أو تورماً. وتختلف أسباب هذه المشكلة الشائعة بين عوامل عابرة مرتبطة بنمط الحياة وحالات صحية أعمق، مما يستدعي فهماً دقيقاً للمسببات المحتملة لمعالجتها بشكل صحيح.

تتنوع مسببات انتفاخ الوجه بشكل كبير، فقد ينجم عن احتباس مؤقت للسوائل في الأنسجة، أو نتيجة تفاعلات حساسية تجاه أطعمة أو أدوية معينة أو حبوب لقاح. كما قد يكون السبب التهابات موضعية كما في حالات مشاكل اللثة والأسنان أو التهاب الجيوب الأنفية التي تضغط على الأنسجة المحيطة. وفي بعض الحالات الخطيرة، قد يشير الانتفاخ إلى وذمة وعائية، وهي تورم عميق تحت الجلد قد يتطلب عناية طبية فورية خاصة إذا رافقه صعوبة في التنفس أو تورم الشفتين واللسان.

يعود انتفاخ الوجه المؤقت في أغلب الأحيان إلى احتباس السوائل الناجم عن تناول كميات كبيرة من الملح أو قلة ساعات النوم الكافية. كما تؤثر التغيرات الهرمونية المصاحبة للدورة الشهرية أو الحمل في احتباس السوائل لدى النساء. أما الانتفاخ المستمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً فقد يشير إلى مشاكل صحية أعمق تؤثر على الكلى أو القلب أو الكبد أو الغدة الدرقية، أو قد يكون مرتبطاً ببعض أمراض المناعة الذاتية.

تساعد خطوات بسيطة في تخفيف الانتفاخ الخفيف والمرتبط باحتباس السوائل. يُنصح ببدء العلاج بوضع كمادة باردة أو قطعة ثلج ملفوفة بقماش على الوجه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، مصحوبة بشرب كمية كافية من الماء. يساهم التدليك اللطيف للوجه بحركات صعودية في تحفيز التصريف اللمفاوي وتحريك السوائل المحتبسة. ويمكن استخدام أدوات مثل Gua Sha أو Jade Roller، مع تحريك الأداة من منتصف الوجه نحو الخارج ثم السفول نحو الرقبة.

يعزز النشاط البدني الخفيف مثل المشي المنتظم الدورة الدموية ويساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة. كما يفيد الحفاظ على رفع الرأس أثناء الجلوس أو النوم في تقليل تجمع السوائل في منطقة الوجه والرقبة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالملح بشكل مباشر في الحد من احتباس السوائل.

يلعب النظام الغذائي دوراً مهماً في السيطرة على الانتفاخ، خاصة عند اختيار الأطعمة الغنية بالماء والبوتاسيوم التي تساعد على موازنة مستويات السوائل في الجسم. تعتبر الخيار والكرفس والبطيخ خيارات ممتازة، إلى جانب الموز والأفوكادو والخضروات الورقية. كما أن إضافة الأناناس والبابايا إلى النظام الغذائي مفيدة، إذ تحتوي على إنزيمات هضمية تدعم عملية الهضم وتقلل الشعور بالانتفاخ العام.

يبقى الماء الخيار الأول بين المشروبات للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة عند تقليل الأطعمة المالحة. يمكن تناول الشاي الأخضر أو شاي الزنجبيل بانتظام معتدل كخيارات إضافية ضمن نظام غذائي متوازن يدعم صحة الجسم بشكل عام.

يستحق الانتفاخ المفاجئ أو المؤلم تقييماً طبياً دقيقاً، خاصة إذا رافقته أعراض أخرى مقلقة. تستدعي صعوبة في التنفس أو البلع، أو تورم سريع يمتد نحو الرقبة، طلب عناية طبية عاجلة. كما ينبغي مراجعة الطبيب عند وجود ألم شديد في الأسنان أو الفك مصحوباً بالحمى، فقد يشير ذلك إلى التهاب أو خراج يتطلب تدخلاً طبياً.

تلعب العادات اليومية دوراً محورياً في احتباس السوائل وانعكاس ذلك على مظهر البشرة في اليوم التالي. تفاصيل بسيطة في النظام الغذائي، وأنماط النوم، ومستويات التوتر اليومي يمكن أن تزيد الانتفاخ أو تستمر فيه. الانتباه لهذه العادات والسيطرة عليها يساهم بشكل فعال في التخفيف من المشكلة على المدى الطويل.

اقرأ أيضًا: