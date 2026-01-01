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مصر تطرح فرصاً استثمارية

خبر : مصر تفتح مناقصة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز في 14 منطقة جديدة

الأربعاء 12 أغسطس 2026 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تفتح مناقصة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز في 14 منطقة جديدة



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلنت مصر عن إطلاق مزايدة عالمية جديدة لعام 2026 تستهدف البحث والتنقيب عن احتياطيات البترول الخام والغاز الطبيعي، شملت 14 منطقة جديدة مفتوحة أمام الشركات العالمية والمصرية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي إن هذه الخطوة الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات ضخمة من شأنها دعم الإنتاج المحلي وتحقيق مستهدفات الخطة الخمسية للدولة، وذلك خلال لقاء موسع عقده مع رؤساء ومديري الشركات العاملة في مصر.

تتوزع المناطق المطروحة بين جهتي إشراف حكوميتين: 8 مناطق تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، مع إغلاق باب التقدم لها في 14 ديسمبر/كانون الأول 2026، و6 مناطق أخرى تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول في خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية، والموعد النهائي للتقدم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وتُطرح المناطق رقمياً بالكامل عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) وفق نظام اقتسام الإنتاج المتبع، مع توفير كافة البيانات الفنية اللازمة والالتزام بأعلى معايير الشفافية والتنافسية.

وأشار بدوي إلى أن عدداً كبيراً من المناطق المطروحة يقع بالقرب من الحقول القائمة والبنية التحتية الموجودة مثل شبكات الأنابيب ومحطات المعالجة ومرافق التصدير، وهو ما يخفض تكاليف التنمية ويعجّل بربط الاكتشافات الجديدة بعمليات الإنتاج.

واعتبر الوزير أن تنوع الأهداف الجيولوجية للمناطق البحرية والبرية المطروحة يشكل حافزاً لزيادة استثمارات الشركات العاملة حالياً في السوق المصرية، بالإضافة إلى فتح الباب لجذب شركات بترول عالمية جديدة للدخول لقطاع الطاقة المصري.

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#مصر #البترول والغاز #الاستثمار

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