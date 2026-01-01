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خبر : غوغل توسع خدمة جيميناي سبارك في المنطقة العربية.. وكيل ذكاء اصطناعي يعمل بلا توقف

الأربعاء 12 أغسطس 2026 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل توسع خدمة جيميناي سبارك في المنطقة العربية.. وكيل ذكاء اصطناعي يعمل بلا توقف



وكالات /سما/

أطلقت شركة غوغل خدمة جيميناي سبارك (Gemini Spark) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معلنة عن نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي تتجاوز أنماط المحادثات التقليدية، حيث يعمل النظام كوكيل شخصي متطور يسير في الخلفية على مدار الساعة لتنفيذ المهام الرقمية دون الحاجة للتفاعل المستمر من جانب المستخدم أو إبقاء الشاشة مفتوحة.

يستند جيميناي سبارك إلى نموذج غوغل جيميناي 3.5، الذي يمنحه قدرات متقدمة في الاستدلال متعدد الخطوات وفهم عميق للسياق الرقمي للمستخدم. يختلف هذا النظام عن مساعدات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تقتصر على الرد على استفسارات المستخدمين، حيث يقوم جيميناي سبارك بدور المنفذ النشط للمهام بناءً على الأهداف التي يحددها المستخدم، ويعمل في الخلفية بصمت حتى عندما يكون الحاسوب مغلقاً أو الهاتف مقفلاً.

تتحقق الميزات المتقدمة من خلال الاتصال المباشر والتلقائي بتطبيقات غوغل المختلفة مثل البريد الإلكتروني (جيميل)، ومستندات غوغل، وجداول البيانات، دون الحاجة لعمليات إعداد معقدة. كما يستفيد النظام من ميزة الذكاء الشخصي (Personal Intelligence) التابعة لغوغل، التي تجمع وتربط البيانات ذات الصلة من مصادر متعددة داخل حسابك الشخصي لتقديم نتائج مخصصة وفعالة.

شدّدت غوغل على أن الوكيل الذكي يعمل حصراً تحت إشراف المستخدم المباشر، حيث يطلب إذناً صريحاً قبل اتخاذ إجراءات حساسة مثل إرسال رسائل بريد إلكترونية رسمية أو إتمام عمليات شراء مالية، مما يضمن حماية البيانات والخصوصية.

يتوفر جيميناي سبارك حالياً للمشتركين في الخطط المدفوعة من غوغل مثل "غوغل إيه آي برو" (Google AI Pro) و"غوغل إيه آي ألترا" (Google AI Ultra) في أكثر من 160 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والدول العربية الأخرى، مع استثناء المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا ونيجيريا حالياً.

يمكن الوصول إلى الخدمة من موقع غوغل جيميناي بالضغط على شعار جيميناي في جانب الصفحة، ثم اختيار تبويب "سبارك" (الذي لا يزال في المرحلة التجريبية)، والضغط على زر "استخدم سبارك"، ثم إدخال الأمر المرغوب. يدعم النظام تقديم الأوامر والحصول على النتائج باللغة العربية.

ورغم القدرات المتقدمة، يواجه جيميناي سبارك تحديات تتعلق بالتداخل بين ميزاته وبعض الوظائف الموجودة أصلاً في تطبيق جيميناي، بالإضافة إلى قيود مؤقتة في التفاعل مع تطبيقات الجهات الخارجية غير غوغل.

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