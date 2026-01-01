الحلقة 43 من "حب ع ورق": لين تشك بنية أوس وسركيس يغيّر حجر الخاتم

وكالات /سما/

تتصاعد التطورات الدرامية في الحلقة 43 من مسلسل "حب ع ورق" بعد استعادة لين ذاكرتها وصفعها لأوس، مما يدفعها للبحث عن الأسباب الكامنة خلف تجنبه لها، وتثير تساؤلات حول سر احتفاظه بحجر خاتمه باللون الأحمر.

يشهد المسلسل في هذه الحلقة تعمقًا في أزمة العلاقة بين البطلين، حيث يقرر أوس اتخاذ خطوة جديدة بطلب تغيير حجر خاتمه من الصايغ الشهير، لكن هذه الخطوة لا تعني انقطاع الشعور الذي يكنه نحو محبوبته. وينقل مكتب سركيس الخاتم المعدل إلى أوس برسالة مؤثرة يكتبها المعلم الصايغ قائلًا: "أنا بس غيرت الحجر. ما فيّ طلع الحب من قلبك. المعلم سركيس".

وبشكل متوازٍ، تشهد الحلقة تطورات في خطوط درامية أخرى؛ إذ تتعمق العلاقة بين كنان ودانا، بينما تظهر غيرة زيزي على سالم. كما يسعى أوس إلى الكشف عن أسرار تحيط بسليمان الحصري، ويطلب من جولي بذل جهود لإقناع سليمان بإعادة أسهمها في الشركة، وتعده بمحاولة تحقيق ذلك.

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