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خبر : انتقال نيمار لإنتر ميامي قد يعيد توحيد ثلاثية برشلونة التاريخية

الأربعاء 12 أغسطس 2026 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتقال نيمار لإنتر ميامي قد يعيد توحيد ثلاثية برشلونة التاريخية



وكالات /سما/

قد تشهد ملاعب الدوري الأمريكي لكرة القدم توحدًا تاريخيًا للنجوم الثلاثة الذين شكّلوا أحد أفتك خطوط الهجوم في أوروبا، إذ يُتوقع أن ينتقل النجم البرازيلي نيمار إلى فريق إنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني 2027.

وبحسب تقارير من وسائل إعلامية عدة منها «ماركا» و«O Globo»، فإن اكتمال صفقة نيمار سيعيد توحيد الثلاثي مع ليونيل ميسي ولويس سواريز، بعد افتراق استمر عشرة أعوام منذ مغادرتهم برشلونة.

وشكّل الثلاثي، المعروف اختصارًا بـ «MSN»، خطًا هجوميًا استثنائيًا خلال فترة عملهم معًا في النادي الكتالوني بين عامي 2014 و2017، حيث حققوا إنجازات كبرى شملت دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية.

وسجّل الثلاثي خلال تلك الفترة أكثر من 360 هدفًا بقميص برشلونة، مما جعلهم من أكثر الخطوط الهجومية فاعلية في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

وإن تمت صفقة انتقال نيمار إلى الفريق الأمريكي، فسيتاح لعشاق كرة القدم فرصة نادرة لمشاهدة هؤلاء النجوم الثلاثة يلعبون معًا مجددًا، غير أن هذه المرة ستكون على أرض الولايات المتحدة بدلًا من أوروبا.

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#إنتر ميامي #نيمار #ليونيل ميسي

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