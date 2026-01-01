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تقنية ذكاء اصطناعي

خبر : إيطاليا تُدرج عضوة ذكاء اصطناعي في مجلس محلي بسابقة عالمية

الأربعاء 12 أغسطس 2026 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تُدرج عضوة ذكاء اصطناعي في مجلس محلي بسابقة عالمية



وكالات /سما/

أكوي تارمي/سما- انضمت عضوة افتراضية مولّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مجلس مدينة أكوي تارمي الإيطالية، لتصبح الأولى من نوعها عالميًا، وفقًا لما أعلن عمدة المدينة دانيلو رابيتي ساردو مارتيني. وتحمل العضوة الافتراضية اسم إيفا، وتركز مهامها على المساهمة في مناقشات تتعلق بقضايا الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات حول السياسات ذات الصلة.

أوضح عمدة المدينة أن إيفا الافتراضية لا تملك أي صلاحيات لاتخاذ قرارات سياسية ملزمة أو توقيع قرارات إدارية، مؤكدًا أن السلطة النهائية في اتخاذ القرارات تبقى بكاملها بيد الأعضاء المنتخبين في المجلس المحلي. وبهذا الفهم، تلعب الآلية دور مستشار افتراضي لا دور صانع قرار حقيقي.

ومع أن هذه الخطوة تُعتبر رمزية من حيث الصلاحيات الفعلية، إلا أنها أثارت جدلًا وتساؤلات بين بعض سكان المدينة حول معنى إدخال الذكاء الاصطناعي إلى المؤسسات العامة والحياة السياسية المحلية. وتركزت المخاوف على قضايا الخصوصية والبيانات الشخصية، وعلى التأثيرات المحتملة لاستخدام هذه التقنيات على الحوار السياسي والتمثيل الديمقراطي.

وتعكس هذه الخطوة الاهتمام المتزايد في المدن الأوروبية بالتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في الحياة العامة والمؤسسات الحكومية، في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود العالمية لفهم آثار هذه التقنيات وتنظيم استخدامها بطرق مسؤولة وآمنة.

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#الذكاء الاصطناعي #إيطاليا #التقنيات الرقمية

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