آن هاثاواي ترد بفكاهة على الشكوك حول حملها الثالث

وكالات /سما/

لوس أنجلوس/سما- ردّت الممثلة الأمريكية آن هاثاواي، البالغة من العمر 43 عاماً، بروح فكاهية على الجدل الذي أثير حول حملها الثالث، عبر منشور فيديو على منصة إنستغرام أمّنت به شكوك المتابعين.

ظهرت هاثاواي في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد "نهاية شارع أوك" في لوس أنجلوس، مرتدية قميصاً أزرق قصيراً من الأمام وطويلاً من الخلف مع بنطال جينز منخفض الخصر، ما جعل بطنها البارز يلفت الأنظار بشكل واضح. تفاعل البعض من المتابعين بشكوك حول حقيقة الحمل، معتقدين أن البطن قد تكون اصطناعية، علماً بأن الممثلات يرتدين أحياناً بطوناً مصطنعة أثناء التصوير.

رفضت هاثاواي الانجرار إلى الجدل، ونشرت فيديو فكاهي يظهر عملية تصفيف شعرها على يدي متخصصي الشعر، حيث يُبدي الفريق استخدام شعر مستعار. رافقت الفيديو بتعليق طريف قالت فيه: "شعر اصطناعي، بطن حقيقي"، في إشارة ذكية إلى الفرق بين ما هو اصطناعي وما هو طبيعي في إطلالتها.

أعلنت هاثاواي عن حملها بطفلها الثالث في يونيو/ حزيران الماضي عبر فيديو نشرته على إنستغرام، ظهرت فيه مرتدية فستاناً أبيضاً بيضاء، وأرفقت الفيديو بأغنية باربرا لويس الكلاسيكية "Baby, I'm Yours". حملها يأتي مع زوجها الممثل والمنتج آدم شولمان، وللزوجين ولدان سابقان: جوناثان الذي وُلد عام 2016، وجاك الذي وُلد عام 2019.

أشارت هاثاواي في حوار سابق إلى أن حملها كان مفاجأة غير متوقعة في سنّ متقدمة، لكنها عبّرت عن بالغ سرورها به. قالت: "بالطبع، يبقى الأمل دائماً. لكن بعد سن معينة، قد لا يتبقى سوى واحد أو اثنين بالمئة من الأمل، نحن في غاية السعادة لأننا نعلم من تجربتنا الشخصية أن شيئًا كهذا ليس أمراً مفروغاً منه".

يُعرض الفيلم "نهاية شارع أوك"، من إنتاج جيه جيه أبرامز وإخراج ديفيد روبرت ميتشل، في دور السينما ابتداءً من 13 آب/أغسطس. أقيم العرض الأول أمام مسرح ستيفن جيه روس في استوديوهات وارنر براذرز، في ظروف طقسية حارة بلغت درجات الحرارة فيها نحو 38 درجة مئوية.

تعمل هاثاواي في مجال التمثيل منذ أكثر من 25 عاماً، واحتفلت بانطلاقتها العالمية عام 2001 عبر سلسلة أفلام "يوميات الأميرة". شاركت الممثلة الحاصلة على جائزة أوسكار في عدد من الأفلام الناجحة عالمياً، منها "الشيطان يرتدي برادا 2" و"الألفية الجديدة: أمل جديد".

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