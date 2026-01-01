المستثمرون الأفراد في الهند يخسرون 9.6 مليار دولار في العقود الآجلة

وكالات /سما/

نيودلهي/سما- أعلنت الحكومة الهندية عن خسائر كبيرة للمستثمرين الأفراد في أسواق المشتقات المالية، حيث فقد المتداولون حوالي 916.85 مليار روبية هندية (9.6 مليار دولار) خلال السنة المالية المنتهية في آذار/مارس الماضي.

جاء الإعلان في رسالة من وزير الدولة للشؤون المالية بانكاج تشودري أمام البرلمان الهندي يوم الثلاثاء، وأشار إلى انخفاض الخسائر مقارنة بـ 1.1 تريليون روبية في السنة المالية السابقة.

وأظهرت البيانات انكماشًا في قاعدة المتداولين، حيث انخفض عددهم إلى أقل من 8 ملايين متداول من أصل 9.8 ملايين في العام السابق، ما يعكس تراجعًا في المشاركة في هذه الأسواق.

ويعزى التراجع إلى تشديد الرقابة من قبل جهات الإشراف المالي في الهند، بعد كشف مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي أن تسعة من كل عشرة متداولين أفراد يخسرون أموالهم في تداول المشتقات على الرغم من التحذيرات المستمرة بشأن المخاطر.

غير أن استمرار الخسائر للعام الخامس على التوالي يشير إلى محدودية فعالية الإجراءات الرقابية والتحديات التي تواجه السلطات في إقناع المستثمرين الأفراد بالابتعاد عن هذه الأسواق عالية المخاطر.