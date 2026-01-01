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خبر : داو جونز يرتفع عند الافتتاح.. وناسداك ينخفض وسط توقعات حول التضخم

الأربعاء 12 أغسطس 2026 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
داو جونز يرتفع عند الافتتاح.. وناسداك ينخفض وسط توقعات حول التضخم



وكالات /سما/

نيويورك/سما- تباينت مؤشرات وول ستريت الرئيسية عند افتتاح جلسة الثلاثاء، مع صعود مؤشر داو جونز الصناعي وانخفاض نظيره ناسداك المركب، بينما استقر مؤشر إس آند بي 500 دون تغيير يذكر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بـ 111 نقطة بزيادة نسبتها 0.21%، ليستقر عند 54,087 نقطة. وفي المقابل، تراجع مؤشر ناسداك المركب بـ 43 نقطة بانخفاض نسبته 0.15%، منتهيًا عند 26,551 نقطة.

واستقر مؤشر إس آند بي 500 عند مستوى 7,755 نقطة دون تغيير ذي أهمية في قيمته أو نسبته.

وساهمت تصريحات حول احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب في انخفاض أسعار النفط، مما أثّر على اتجاهات التعاملات في الأسواق الأمريكية.

وشهد سهم شركة إنفيديا المتخصصة في معالجات الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا بنسبة 1.55%، ليصل سعره إلى 220.96 دولار، بعد أنباء عن تعاون مؤسسات مالية كبرى في وول ستريت مع الشركة لإعداد حزمة تمويل بقيمة 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتركز انتباه المستثمرين على البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، خاصة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو المتوقع غدًا، يتبعه مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، في محاولة للتعرّف على آفاق السياسة النقدية المستقبلية.

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#البورصة الأمريكية #داو جونز #ناسداك

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