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سيارات فاخرة

خبر : كاديلاك تطرح خدمة تخصيص إسكاليد IQ بـ 55 ألف دولار لسيارة فريدة

الأربعاء 12 أغسطس 2026 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاديلاك تطرح خدمة تخصيص إسكاليد IQ بـ 55 ألف دولار لسيارة فريدة



وكالات /سما/

أعلنت شركة كاديلاك الأمريكية عن توسيع برنامجها الفاخر للتخصيص اليدوي Curated by Cadillac ليشمل سيارتها الكهربائية الرائدة إسكاليد IQ، محقّقة بذلك خطوة استراتيجية تضعها إلى جانب برامج التخصيص المرموقة التي تقدمها العلامات الأوروبية الفاخرة.

مقابل رسم إضافي يبلغ 54,995 دولار أمريكي، ما يعادل تقريبًا 206,200 ريال سعودي فوق السعر الأساسي للسيارة، سيتمكّن المشترون من الحصول على تجربة بناء يدوية متقدمة مع ملايين الخيارات المتاحة للتصميم الخارجي والداخلي. السعر الأساسي لسيارة إسكاليد IQ القياسية يبدأ من حوالي 130,000 دولار أمريكي (487,500 ريال سعودي) ويصل إلى 150,000 دولار أمريكي (562,500 ريال سعودي)، بما يعني أن النسخ المخصصة ستبدأ من حوالي 185,000 دولار أمريكي (نحو 693,750 ريال سعودي)، فيما ستتجاوز النسخ المجهّزة بالكامل حاجز 215,000 دولار (806,250 ريال سعودي).

برنامج التخصيص الفاخر الذي تطلق عليه كاديلاك اسم Takhsees يفتح أمام العملاء خيارات تخصيص تتجاوز الملايين من الاحتمالات، مع صناعة يدوية بالكامل تجعل كل سيارة تحفة فنية فريدة لا توجد نسخة ثانية منها في العالم. هذا النهج يتابع خطى سابقتها الهايبركار الكهربائية سيلستيك (Celestiq) التي حظيت بنفس معايير التخصيص الحصري.

من المقرر أن يتم عرض النموذج الأولي للبرنامج الجديد في أسبوع مونتيري للسيارات بحدث The Quail المشهور، على أن تبدأ عمليات التسليم الرسمية للعملاء في الولايات المتحدة وكندا خلال النصف الثاني من عام 2027، وذلك بأعداد محدودة للغاية تعكس الطبيعة الحصرية للخدمة.

تمثل هذه الخطوة من كاديلاك محاولة منافسة مباشرة لبرامج التخصيص الفاخرة لدى العلامات الأوروبية العريقة، مثل برنامج Sonderwunsch من بورشه وبرنامج Tailor Made من فراري. دفع 55 ألف دولار إضافية للحصول على سيارة كهربائية فائقة مصممة بالكامل حسب الطلب يعتبر عرضًا مغريًا للعملاء ذوي الإمكانيات الكبيرة والراغبين في التميز المطلق والحصول على منتج فريد يعكس شخصيتهم وذوقهم.

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#كاديلاك #السيارات الكهربائية #السيارات الفاخرة

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