عوّار: تجاوزنا أزمات الموسم الماضي وننطلق بطموح جديد

وكالات /سما/

أعرب لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم حسام عوّار عن ارتياحه لتأهل فريقه إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد التغلب على نادي الجزيرة الإماراتي برباعية مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الملحق التصفوي.

واعترف العب الوسط الجزائري بأن موسم الفريق السابق شهد تراجعًا ملحوظًا، لكنه شدّد على ضرورة المضي قدمًا بزخم جديد. وقال في تصريحات عقب المباراة: «هدفنا كان التأهل إلى دوري أبطال آسيا، واستطعنا تحقيقه رغم صعوبة المواجهة والظروف الطقسية الصعبة التي رافقت اللقاء».

وأضاف عوّار أن الفريق يسعى لطي صفحة الموسم الماضي تمامًا والبدء برحلة جديدة بقيادة مدربة الفني الجديد والرؤية المختلفة. وأشار إلى أهمية التعاون والتكاتف بين أعضاء الفريق لتحقيق الأهداف الطموحة في الموسم الجديد.

وأكد اللاعب أنه خاض إعدادات بدنية قوية، وخاض الفريق معسكرًا خارجيًا منتجًا أهّلهما لدخول الموسم الجديد بثقة عالية. وقال: «أعددنا أنفسنا جيدًا لنجعل المشجعين فخورين بأدائنا». وختم عوّار تصريحاته بالقول: «نحن مستعدون بدنيًا وذهنيًا، ولدينا طموح كبير في هذا الموسم».

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