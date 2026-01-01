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الجمعية الفلكية : شهب كثيفة في سماء فلسطين غدا الخميس

الأربعاء 12 أغسطس 2026 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجمعية الفلكية : شهب كثيفة في سماء فلسطين غدا الخميس



رام الله/سما/

أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية بمن فيهم سكان فلسطين على موعد مع رؤية ورصد زخة شهب البرشاويات لهذا العام؛ حيث ستصل ذروتها مساء يوم غد الخميس، وستمتد حتى بزوغ فجر يوم الجمعة.

وقالت الفلكية الفلسطينية، أن زخة شهب البرشاويات من الزخات الشهابية المميزة؛ حيث إنها من أكثر الزخات الشهابية كثافة ونشاطًا، إضافة إلى أن معدل سقوطها في السماء عندما تصل ذروتها يتراوح بين 60 - 100 شهاب في الساعة بحسب تقدير الخبراء.

واوضحت الفلكية الفلسطينية، ما يميز رصد زخات الشهب أن رصدها لا يحتاج سوى مكان بعيد عن التلوث البيئي والضوئي؛ ولذا فسوف يتمكن سكان فلسطين من رصد ورؤية زخة شهب البرشاويات دون الحاجة إلى أجهزة أو تليسكوبات فلكية؛ إذ يمكنهم رؤيتها ورصدها بالعين المجردة بدءًا من مساء الخميس، حتى بزوغ فجر الجمعة، وذلك بالنظر باتجاه الأفق الشمالي الشرقي لسماء فلسطين من منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر، ويمكن استخدام الكاميرات الرقمية الحديثة للحصول على صور لها، مع الأخذ في الاعتبار زيادة زمن التعريض أثناء التصوير للحصول على صور مميزة لشهب البرشاويات.

وشهب البرشاويات هذا العام سوف تحظى بفرصة جيدة، وذلك لأن القمر لن يكون موجودًا في السماء مساء يوم الخميس، حيث إن القمر سيكون في طور الهلال المتزايد .

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