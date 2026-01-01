سيرومات وزيوت خفيفة لحماية الشعر من حرارة الصيف

وكالات /سما/

يحتاج الشعر في موسم الصيف إلى عناية مكثفة؛ إذ تؤثر أشعة الشمس والرطوبة والتصفيف الحراري والسباحة في البحر أو المسبح على صحته ومظهره، مما يؤدي إلى فقدانه الترطيب الطبيعي وزيادة جفافه وتشابكه وهيشانه، خاصة للشعر المصبوغ أو المعالج كيميائياً.

تلعب السيرومات والزيوت الخفيفة ومستحضرات البقاء على الشعر دوراً محورياً في توفير جرعة إضافية من الترطيب، وتسهيل تنعيم الخصلات وحمايتها من العوامل الخارجية دون إثقالها. تساعد هذه المنتجات على الحفاظ على لمعان الشعر وحيويته طوال موسم الحرارة.

زيت Honey Gloss Collagen Drops من غيزو يمنح الشعر لمعاناً فورياً بتركيبة خفيفة سريعة الامتصاص، تعمل على تنعيم الخصلات وترطيبها. تعتمد التركيبة على عسل Mirsalehi الغني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، و Bee Garden Oil Blend الذي يحتوي على ثمانية زيوت غنية بأحماض أوميغا 3 و6 و9 لتغذية الشعر والحد من الهيشان. يساهم الكولاجين النشط في منح الشعر مظهراً أكثر كثافة وارتداداً، بينما يعزز حمض الهيالورونيك مظهر الشعر المرطب والممتلئ.

لمن يعانين من الهيشان والرطوبة، يأتي سيروم Keratin Alpha Sleek Mirror من لوريال بروفيشينيل بتركيبة مصممة لمنح الشعر مظهراً أكثر نعومة وانضباطاً. يحتوي على Keratin Sealer بنسبة 5% يحكم بنية الكيراتين في الشعرة ويتحكم بالهيشان لفترة تصل إلى 10 مرات من الغسل. تبرز أهميته في الصيف بقدرته على مقاومة الرطوبة بنسبة 80%، مما يحافظ على مظهر الشعر الأملس في الأجواء الحارة والرطبة، ويوفر حماية من الحرارة حتى 230 درجة مئوية.

تستدعي صحة الشعر الكاملة الاهتمام بفروة الرأس أيضاً، خاصة في الصيف عندما يصاحب الحرارة التعرق وتراكم المستحضرات. يأتي سيروم Scalp من أوي بتركيبة مستوحاة من مستحضرات العناية بالبشرة، يحتوي على مزيج من الـAdaptogens مثل Arctic Root و Siberian Ginseng و Chaga Mushroom، إلى جانب حمض الهيالورونيك. تعمل هذه المكونات على ترطيب فروة الرأس والحفاظ على توازنها وحاجزها الواقي، مما يحسّن مظهر الشعر ليبدو أكثر كثافة وصحة.

عند اجتماع الجفاف مع التصفيف الحراري، يحتاج الشعر إلى مستحضر يوفر عناية وحماية معاً. Nutritive Lotion Thermique Sublimatrice من كيراستاز هو رذاذ خفيف يُترك على الشعر، مصمم للشعر الجاف والناعم إلى المتوسط، يساعد على فك التشابك وتسهيل التجفيف والتصفيف. تحتوي تركيبته على دهون مغذية وعناصر أساسية تغذي ألياف الشعر وتعزز مرونته، وتوفر حماية حرارية حتى 230 درجة مئوية، مع زيادة فورية في الترطيب تصل إلى 82%.

سيروم Sage+ Multivitamin Age-Well Scalp Support من تارا يقدم عناية مخصصة لفروة الرأس، مستهدفاً العلامات المرتبطة بتقدم عمر الشعر. يدعم كثافة الشعر وصحة بصيلاته وقوته، ويهدف إلى تأخير ظهور الشيب وتعزيز صحة بصيلات الشعر. يمكن دمج سيروم فروة الرأس ضمن روتين صيفي منتظم إلى جانب مستحضرات ترطيب الأطراف والحماية من الحرارة للحصول على عناية متكاملة.

لتحقيق أفضل استفادة من السيرومات في الصيف، يجب اختيار المستحضر وفق احتياجات الشعر الأساسية. للشعر الجاف والباهت، يُفضل التركيبات المرطبة والزيوت الخفيفة. إذا كان الهيشان المشكلة الرئيسية، يُختار سيروم يساعد على تنعيم الشعر ومقاومة الرطوبة. عند استخدام أدوات التصفيف الحراري، يجب اختيار مستحضر يوفر حماية من الحرارة.

يُفضل توزيع السيروم بطريقة متوازنة على الشعر مع التركيز على الأطراف والأجزاء الجافة، وتجنب الإفراط في الكمية حتى لا يبدو الشعر دهنياً أو مثقلاً. أما مستحضرات فروة الرأس، فيجب تطبيقها بالطريقة الموصى بها من الشركة المصنّعة لأن احتياجات فروة الرأس تختلف عن احتياجات ألياف الشعر. بهذا الاهتمام المتوازن، يصبح السيروم جزءاً أساسياً من روتين الصيف للحفاظ على شعر مرطب وناعم وأكثر مرونة وحيوية رغم الحرارة والرطوبة.

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