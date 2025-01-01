رونالدو وجورجينا يعلنان زواجهما عبر إنستغرام بصور خاتمي الزفاف

وكالات /سما/

أعلن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنموذج الأرجنتيني جورجينا رودريغيز خبر زواجهما عبر حسابيهما على منصة إنستغرام، برفع صورة توثّق خاتمي الزفاف الذي يرتديانهما، مصحوبة بحرفي اسميهما ورمز قلب تعبيري.

يأتي الإعلان بعد عام واحد تقريبًا من خطوبتهما، حيث كانت رودريغيز قد تلقت خاتم خطوبة مرصعًا بحجر ماسي كبير في 11 أغسطس/آب 2025. وتختلف خواتم الزفاف الجديدة عن تلك بتصميمها البسيط والكلاسيكي.

ظهرت رودريغيز في الصورة مرتدية أكمام طويلة، مع ظهور ما يُشير إلى ارتداء خاتم ماسي كبير في إصبعها، واعتمدت أظافر قصيرة بلون لؤلؤي ناعم.

لم تنشر الحسابات الرسمية للثنائي صورًا واضحة وموثوقة من حفل الزفاف حتى الآن، وسط انتشار مجموعة واسعة من الصور ومقاطع الفيديو المُصنّعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تدّعي توثيق إطلالة العروس.

ونشر الصحافي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو صورًا يظهر فيها الثنائي جالسًا معًا، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت صور حقيقية أم منتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفقًا لما ظهر في تلك الصور، ارتدت رودريغيز فستان زفاف أبيض بسيط بقصة كورسيه من الساتان، بتصميم ضيق ينسدل منه ذيل طويل، مكتملًا بطرحة بيضاء وباقة زهور بيضاء وحذاء كلاسيكي.

بينما ظهر رونالدو مرتديًا بدلة توكسيدو بيضاء بحواف سوداء نسقها مع سروال أسود وحذاء رسمي.

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