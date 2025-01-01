  1. الرئيسية
  2. هو وهي

زفاف النجم البرتغالي

خبر : رونالدو وجورجينا يعلنان زواجهما عبر إنستغرام بصور خاتمي الزفاف

الأربعاء 12 أغسطس 2026 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو وجورجينا يعلنان زواجهما عبر إنستغرام بصور خاتمي الزفاف



وكالات /سما/

أعلن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنموذج الأرجنتيني جورجينا رودريغيز خبر زواجهما عبر حسابيهما على منصة إنستغرام، برفع صورة توثّق خاتمي الزفاف الذي يرتديانهما، مصحوبة بحرفي اسميهما ورمز قلب تعبيري.

يأتي الإعلان بعد عام واحد تقريبًا من خطوبتهما، حيث كانت رودريغيز قد تلقت خاتم خطوبة مرصعًا بحجر ماسي كبير في 11 أغسطس/آب 2025. وتختلف خواتم الزفاف الجديدة عن تلك بتصميمها البسيط والكلاسيكي.

ظهرت رودريغيز في الصورة مرتدية أكمام طويلة، مع ظهور ما يُشير إلى ارتداء خاتم ماسي كبير في إصبعها، واعتمدت أظافر قصيرة بلون لؤلؤي ناعم.

لم تنشر الحسابات الرسمية للثنائي صورًا واضحة وموثوقة من حفل الزفاف حتى الآن، وسط انتشار مجموعة واسعة من الصور ومقاطع الفيديو المُصنّعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تدّعي توثيق إطلالة العروس.

ونشر الصحافي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو صورًا يظهر فيها الثنائي جالسًا معًا، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت صور حقيقية أم منتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفقًا لما ظهر في تلك الصور، ارتدت رودريغيز فستان زفاف أبيض بسيط بقصة كورسيه من الساتان، بتصميم ضيق ينسدل منه ذيل طويل، مكتملًا بطرحة بيضاء وباقة زهور بيضاء وحذاء كلاسيكي.

بينما ظهر رونالدو مرتديًا بدلة توكسيدو بيضاء بحواف سوداء نسقها مع سروال أسود وحذاء رسمي.

اقرأ أيضًا:

#كريستيانو رونالدو #جورجينا رودريغيز #زفاف

الأكثر قراءة اليوم

وقّع الآن وحارب لاحقا".. تسريب يكشف مقترحا عربيا صادما بشأن السلام مع إسرائيل

لم يفهم خطورة الخطة إلا متأخرًا ..مسؤول اسرائيلي: نتنياهو وافق على خطة غزة ثم انقلب عليها

400 مليون دولار في قلب إتفاق غرة .. بند مفاجئ ضمن تفاهمات الـ15 يخص ديون حماس"

غرينسبان تتصدر السباق الأممي.. هل تصبح أول امرأة وأول يهودية على رأس الأمم المتحدة؟

خدعة اسرائيلية ضللت واشنطن ..مسؤولون أتراك يشككون في صحة التحذيرات من مخطط لاغتيال ترامب

رسالة نارية من بوتين: مصادرة سفننا تعني مواجهة مفتوحة في البحار

الحاخام يتسحاق يوسف: لا تصوتوا لحزب شاس في الانتخابات ويجب الإطاحة بالكتلة اليمينية

الأخبار الرئيسية

ميلادينوف يفجر مفاجأة: اتفاق غزة بين حماس ومجلس السلام فقط.. وإسرائيل غير ملزمة بتقديم تنازلات حالياً

رسالة نارية من بوتين: مصادرة سفننا تعني مواجهة مفتوحة في البحار

رداً على استبعاد الوكالة من اجتماعات لجنة غزة مع الامم المتحدة ..شئون اللاجئين بالمنظمة: الأونروا ركيزة أساسية للعمل الإنساني وإعادة الإعمار

إيران تمهد لقواعد جديدة في هرمز.. منع سفن "الدول المعادية" من دخول الخليج دون موافقتها

إردوغان: علاقاتنا مع السعودية استراتيجية.. واتفاقية مكة لا تستهدف ايران ..