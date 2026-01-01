إردوغان: علاقاتنا مع السعودية استراتيجية.. واتفاقية مكة لا تستهدف ايران ..

وكالات /سما/

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية تمثل شراكة استراتيجية راسخة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات جديدة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أكثر تقدماً.

وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد إردوغان على الأهمية الحيوية لمضيق هرمز بالنسبة للاقتصاد العالمي، معرباً عن أمله في احتواء التوترات الحالية في أسرع وقت وعودة الملاحة والتجارة الدولية عبر المضيق بصورة آمنة ومستقرة ومنتظمة.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في ردود مكتوبة على أسئلة وجهتها إليه صحيفة «الشرق الأوسط»، عقب توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مكة المكرمة الأسبوع الماضي.

وأوضح إردوغان أن من غير الصحيح النظر إلى الاتفاقية باعتبارها استجابة مؤقتة للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن أهدافها تتجاوز الجانب العسكري لتشمل تعزيز قدرات الردع الجماعي وترسيخ التعاون الأمني بين الدول المشاركة بما يدعم الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة بعينها، بل تهدف إلى تعزيز التضامن وحماية الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أنها تظل مفتوحة أمام الدول الشقيقة الراغبة في الانضمام إليها.