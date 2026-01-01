الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل ويمنع الوصول إليه ويشن حملة اعتقالات في الضفة بينها صحفي

الخليل/سما/

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، ومنعت وصول المصلين إليه بحجة الأعياد اليهودية، كما داهمت وفتشت عددا من المنازل بمحافظة الخليل.

وأغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين والزوار ومنعت الوصول اليه، وذلك لتأمين اقتحامه من قبل المستعمرين بحجة الأعياد اليهودية.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مدينة الخليل، وبلدتي الظاهرية والسموع جنوبا، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر يوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين بينهم صحفي من بلدة بيتونيا، ومدينة البيرة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله واعتقلت الصحفي محمد عوض بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين ضياء الزبيدي، وتوفيق رفيق جبر بعد مداهمة منزليهما في مدينة البيرة وتفتيشهما.