“أنصار الله” تتحدث عن سقوط “عشرات القتلى والجرحى” بينهم سعوديون في جنوب اليمن

صنعاء/وكالات /

جماعة “أنصار الله” اليمنية، مساء الثلاثاء، استهداف مواقع عسكرية في المخا جنوب غرب اليمن ومحافظة مأرب وسطه بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مدعية سقوط عشرات القتلى والجرحى.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، نشرته وكالة الأنباء “سبأ” التابعة للجماعة.

وقال سريع إن قوات الجماعة استهدفت تحشيدات عسكرية ومخازن أسلحة ومقار قيادة في منطقة المخا ومعسكر تداوين بمحافظة مأرب، بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، زاعما أنها “تابعة للسعودية”.

وادعى أن “الإصابات كانت دقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى، بينهم سعوديون”.

ولم يصدر تعليق فوري من السعودية، التي تؤكد عدم وجود قوات لها داخل اليمن، وأن دورها يقتصر على دعم قوات الحكومة الشرعية وتأمين حدودها.

ومنذ أبريل/ نيسان 2022، شهد اليمن حالة تهدئة نسبية في الحرب بين القوات الحكومية، المدعومة من تحالف تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، غير أن عدة جبهات عادت منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي لتشهد مواجهات متقطعة بين الجانبين، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.