الحاخام يتسحاق يوسف: لا تصوتوا لحزب شاس في الانتخابات ويجب الإطاحة بالكتلة اليمينية

القدس المحتلة/سما/

دعا الحاخام الأكبر السابق يتسحاك يوسف، نجل العلامة عوفاديا يوسف، الحريديم إلى عدم التصويت إلى حزب شاس ولإسقاط نتنياهو في الانتخابات.

وقال أحد تلاميذ الحاخام الأكبر السابق، وعضو مجلس حكماء حزب شاس، لـ"هآرتس" العبرية، إن الحاخام يتسحاق يوسف قال: "نتنياهو والصهيونية الدينية يكرهوننا، بينما اليسار يحترمنا». ويدور بين يوسف وأرييه درعي صراع على خلفية عدم تمرير قوانين إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، إلى جانب اتهامات بحدوث «أشكَنة» في قيادة الحزب. يوسف ينفي ذلك: «لم يكن هذا ولم يحدث".

طلب الحاخام يتسحاق يوسف، عضو مجلس حكماء حزب شاس، من طلابه والمقربين منه عدم التصويت للحزب في الانتخابات المقبلة، وقال إن على الحريديم العمل من أجل إسقاط معسكر اليمين، وفق شهادات أدلى بها طلابه ومقربون منه في أحاديث مع صحيفة "هآرتس" العبرية.

وتأتي هذه التصريحات لتصل إلى ذروة الصراع المحتدم بين الحاخام الأكبر السابق ورئيس حزب شاس أرييه درعي، على خلفية عدم تمرير قوانين الإعفاء من التجنيد، إلى جانب ادعاءات بحدوث «أشكَنة» في قمة الحزب، أي تبني توجهات وشخصيات ذات طابع أشكنازي على حساب الهوية السفاردية التقليدية للحزب.

وقال أحد تلاميذ يوسف: "طلب مني الحاخام أن أعده بأنني لن أصوّت لشاس، وأن أطلب من أفراد عائلتي ألا يصوتوا للحزب، وأن أنقل طلبه إلى كل من أستطيع». وقال تلميذ آخر إن الحاخام استحلفه هو وأصدقاءه بألا يصوتوا للحزب. كما أكد مصدر في شاس هذه الأقوال، وقال إن الحاخام يوسف أدلى أمامه أيضًا بتصريحات مماثلة.

وقال المصدر: "بمجرد أن تنشر هذه الأمور، فإنه سينفيها بالطبع، لكن في الأحاديث داخل البيت يقول ذلك بوضوح. لقد كان في الغرفة، خلال إحدى المحادثات مع يوسف، ما لا يقل عن عشرة من المقربين منه. هو لا يحاول حتى إخفاء الأمر. ودرعي أيضًا يعرف أن الحاخام يتسحاق يطلب من الناس عدم التصويت للحزب".

وبحسب المصدر، يرى الحاخام يوسف أنه يجب العمل على إسقاط حكومة اليمين، لأن الحريديم لن يتمكنوا من التوصل إلى تفاهمات بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية إلا في ظل حكومة يسارية. وقال المصدر إن يوسف يكرر: «لقد حان الوقت لإسقاط اليمين. لن نحصل على شيء من اليمين. فقط مع اليسار يمكن التوصل إلى ترتيبات". وأضاف أن يوسف يرى أن اليمين لا يعرف كيف يحكم.

وقال أحد تلاميذ يوسف لـ"هآرتس" إن الحاخام قال له في عدة مناسبات إن اليمين لا يحب الجمهور الحريدي، وإن اليسار، في المقابل، يحترم الدين. وأضاف التلميذ أن يوسف قال له: «نتنياهو والصهيونية الدينية يكرهوننا، لكن اليسار يحترمنا. اليسار يريد السلطة فقط ولا يريد إيذاءنا. يمكن العمل معهم".

وبحسب التلميذ، قال يوسف إن اليسار يستحق أن يحكم، لأنه هو الذي أقام الدولة. وكان الحاخام يوسف قد قال علنًا في وقت سابق إن من الأفضل للأحزاب الحريدية أن تتحالف مع غادي أيزنكوت.

وقال في درسه الأسبوعي الشهر الماضي: «نحن نصلي من أجل أن يعود الجميع إلى التوبة. هناك من سيعود إلى التوبة، وهناك من لا أعتقد أنه سيعود إلى التوبة. هل سيعود بيبي نتنياهو إلى التوبة؟ لا توجد أي فرصة. أما أيزنكوت، فربما يعود إلى التوبة».

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي مؤخرًا بأن الحاخام يوسف قال عن أيزنكوت: «إنه رجل جيد، يهودي دافئ، يحب دارسي التوراة. يمكن أن نذهب معه في الانتخابات المقبلة، ويمكن دعمه ليكون رئيس الوزراء المقبل».

وبحسب التقرير، أعرب يوسف عن أمله في أن ينضم حزب يهدوت هتوراه إلى هذا التحرك. كما نُسب إليه قوله: «نتنياهو خدعنا في قانون التجنيد وفي أمور أخرى. لا يمكن الوثوق به، إنه رجل كاذب».

وفي عدد من الفعاليات التي نظمها حزب شاس مؤخرًا، سُمعت بين الحاضرين هتافات مثل: «درعي خائن» و«درعي إلى البيت»، إلى جانب لافتات كُتب عليها: «درعي خان مَرَن»، في إشارة إلى الزعيم الروحي التاريخي للحركة.

وبحسب طلاب الحاخام، فإن الاحتجاج ضد درعي جرى بموافقته وعلمه.

وقال أحد تلاميذ الحاخام الذي تحدث مع «هآرتس» إن يوسف أخبره أنه تلقى، مباشرة بعد تصريحه العلني الذي أشاد فيه بأيزنكوت، اتصالًا هاتفيًا توبيخيًا من درعي.

وقال التلميذ: «روى الحاخام أن درعي صرخ عليه. وقال لي: أرأيت ما يحدث؟ موظف حزبي يصرخ في وجه حاخام. أين احترام التوراة؟ لقد تأذى الحاخام كثيرًا من ذلك».

وقال تلميذ آخر لـ«هآرتس» إن مكالمة التوبيخ لم تكن مباشرة مع الحاخام، وإنما مع مقربين منه، لكن من وجهة نظر الحاخام فإن الأمر لا يختلف.

وبحسب التلميذ، قال يوسف إنه لا ينوي المشاركة في مؤتمرات شاس الانتخابية. كما روى أحد تلاميذه أن الحاخام يوسف قال في مناسبة أخرى إن إيتمار بن غفير يحترم الحاخامات أكثر من أرييه درعي.

ويأتي ذلك كله في ظل صراع غير مسبوق بين الحاخام الأكبر السابق ورئيس الحزب أرييه درعي على السيطرة على شاس، وعلى صورة الحزب وهويته أيضًا.

ومع تصاعد حدة الصراع بين الرجلين، يتجنب درعي حاليًا، إلى حد كبير، المشاركة في مؤتمرات شاس في أنحاء البلاد، خشية تعرضه لهتافات الاستهجان.

وفي عدد من فعاليات الحزب التي جرت مؤخرًا، سُمعت هتافات «درعي خائن» و«درعي إلى البيت»، كما ظهرت لافتات كتب عليها: «درعي خان مَرَن». وبحسب تلاميذ يوسف، فإن الاحتجاجات ضد درعي جرت بعلمه وموافقته.

وقال عدد من تلاميذه: «لقد كان سعيدًا جدًا بما فعلناه». نعم، هذه ترجمة دقيقة للجزء الثاني، مع الحفاظ على المصطلحات والسياق السياسي والديني:

وبحسب ادعاءات يوسف، فإن درعي أدخل خلال السنوات الأخيرة إلى قيادة شاس حاخامات سفارديين، في مقدمتهم الحاخام ابرهام سالم، من تيار «مربيصي» (مع التشديد في النطق على المقطع الأول)، وهو تيار حريدي-سفاردي يرتبط بعالم التوراة الأشكنـازي-الليتواني. وكان هؤلاء قد تعاونوا مع حزب «ديغل هتوراه» ومع الحملة التي جرت في تسعينيات القرن الماضي ضد الحاخام عوفاديا يوسف وحزب شاس.

ويرى يوسف الابن وتلاميذه أن إدخال هؤلاء الذين يصفونهم بـ«المستأشكنين» يشكل خيانة لإرث ماران، أي الحاخام عوفاديا يوسف. وقال المصدر في الحزب: «من وجهة نظر الحاخام يتسحاق، فإن درعي والحاخام سالم نفذا استيلاءً عدائيًا على شاس».

وفي محيط يوسف يقولون إن شاس، التي أُنشئت بهدف رفع مكانة يهود السفارديم وتعزيز هويتهم، لم تعد الحزب نفسه، وإنها تحولت، من وجهة نظرهم، إلى فرع تابع لحزب ديغل هتوراه. وقال أحد تلاميذ الحاخام: «قال الحاخام يوسف إن الحاخام سالم داس على والده».

ويقدّر مصدر في شاس أن دعوة الحاخام يوسف من شأنها أن تلحق ضررًا بنشاط الحزب استعدادًا للانتخابات. وقال المصدر: «نشطاء الحزب والناخبون يفهمون أنه حتى لو قال في نهاية المطاف علنًا إن عليهم التصويت لشاس، فهو في الحقيقة لا يقصد ذلك».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعلى خلفية الخلاف بين درعي وأعضاء مجلس حكماء التوراة حول المطالبة بالانسحاب من الحكومة بسبب الفشل في تمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، نُشرت تسجيلات ليوسف يتحدث فيها بحدة عن استيلاء تيار “مربيصي” على شاس.

وفي تسجيل نشرته «القناة 12»، سُمع يوسف يقول: «قلت ذلك لأرييه درعي، لكنه أصبح أسيرًا للحاخام سالم وللحاخام [شموئيل] بتسلئيل. نحن السفارديم نسميهم “المستأشكنين”». وأضاف يوسف: «كأن السفارديم ليس لديهم شيء، وكأن كل شيء لدى الأشكنـاز. كأن التوراة أُعطيت في أشكناز. التوراة أُعطيت لنا جميعًا، أليس كذلك؟ للسفارديم وللأشكنـاز. كان من الخطأ إدخال سالم وبتسلئيل إلى مجلس الحكماء. أرييه فعل ذلك عن قصد، لكي تكون لديه أغلبية».

«شاس أصبحت حزبًا تابعًا لديغل هتوراه»

وبالنسبة إلى تلاميذ يوسف، تبدو الصورة واضحة: شاس تحولت إلى حزب تابع لحزب ديغل هتوراه، ويديرها حاخامات “مستأشكنون”، خلافًا للموقف التوراتي للجمهور السفاردي الأصيل. والحديث عن الحاخامات «المستأشكنين» حاضر بقوة بين نشطاء الحزب، ومن بينهم تلاميذ مخلصون ليوسف يتبعونه «في السراء والضراء». ومن هؤلاء موشيه شمكيئيل، البالغ من العمر 34 عامًا. وفي تسجيل مصور نشره في بداية مايو/أيار، قال شمكيئيل إن يوسف استحلفه هو وأصدقاءه ألا يصوتوا لشاس.

وقال شمكيئيل في التسجيل: «هذا الأسبوع قال لي الحاخام: “عدني أنك لن تصوّت لشاس، وعدني بأن تنشر للجميع باسمي أنه ممنوع انتخاب شاس، لأنهم اليوم ضد موقف ماران”. أنا أنشر ذلك، وأنا لا أخاف. ما يأمرنا الحاخام بفعله سنفعله، فهذا حكم شرعي». وعقب نشر التسجيل، قالت شاس في إحاطات إعلامية إن شمكيئيل ليس من المقربين إلى الحاخام، وإن أقواله لا تستند إلى أساس.

لكن بعد عدة أسابيع، في نهاية مايو/أيار، نُشر تسجيل مصور آخر يظهر فيه شمكيئيل وهو يستقبل يوسف ويتحدث معه بودّ. وفي التسجيل، طلب شمكيئيل من الحاخام أيضًا أن يبارك لصديقه الذي ساعده في نشر التسجيل السابق.

ولم يتردد يوسف، بل بارك له.

وبحسب مصدر مطلع على التفاصيل، فإن يوسف «تلقى توبيخًا شديدًا» من المقربين إلى درعي عقب نشر ذلك التسجيل.

نفي من جانب الحاخام يوسف وشاس

ومن جانب الحاخام يوسف نُفيت هذه الادعاءات، وجاء في الرد: "لم يكن هذا ولم يحدث، ومن المؤسف أن هناك جهات من داخل البيت تقوم بنشر أكاذيب باسم الحاخام، بهدف زرع الانقسام. مؤامرتهم لن تنجح، وسيواصل الجمهور السفاردي الحفاظ على وحدته".

أما حزب شاس فقال: " نستنكر المساس بكرامة توراة الحاخام يتسحاق يوسف، الذي عبّر مرارًا وتكرارًا، خطيًا وشفهيًا، عن موقف واضح وصريح داعم لحركة شاس التي أسسها والده الكبير، بل واحتج بشدة على الذين يحاولون المساس بالحركة وإثارة الانقسام ضدها"

وأضاف الحزب: "إن حركة شاس، التي وضعت على رايتها الحفاظ على الهوية اليهودية لدولة إسرائيل، هي التي أقامت معسكر اليمين المحافظ على التقاليد، وهي ملتزمة به، وستعمل بحزم ضد إقامة حكومة يسارية، تتمثل غايتها الوحيدة في اقتلاع اليهودية من الدولة".