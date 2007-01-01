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كرة قدم إماراتية

خبر : رومارينيو يجمع بين الاتحاد والجزيرة في ملحق دوري الأبطال

الأربعاء 12 أغسطس 2026 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رومارينيو يجمع بين الاتحاد والجزيرة في ملحق دوري الأبطال



وكالات /سما/

الإمارات/سما- يتمتع البرازيلي رومارينيو داسيلفا بموقع متفرد قبل مباراة الملحق المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا بين فريقي الاتحاد والجزيرة الإماراتيين، المقررة يوم الثلاثاء، حيث يعتبر الوصلة الوحيدة الموثقة على مستوى الاعبين الذين ارتدوا قميص الناديين معًا.

انضم رومارينيو إلى الاتحاد سنة 2018 قادمًا مباشرة من صفوف الجزيرة، الذي مثّله في موسم 2017ـ2018، وسجل معهم ستة أهداف في بطولة القارة قبل انتقاله إلى جدة.

على صعيد الأجهزة الفنية، يجمع الفريقان بين عنصرين تاريخيين في قيادتهما. الروماني لازلو بولوني قاد الجزيرة موسم 2007ـ2008 قبل توليه تدريب الاتحاد سنة 2015. أما الهولندي هينك تين كات فأشرف على الجزيرة بين 2016 و2018، ثم انتقل لاحقًا إلى قيادة الاتحاد في موسم 2019ـ2020.

بذلك تقتصر الروابط الموثقة بين الفريقين على مستوى الكادر الفني والإداري على ثلاثة أسماء: لاعب واحد ومدربين، يتفرد رومارينيو من بينهم بتجربته الفريدة بارتداء قميص النادين معًا وانتقاله المباشر بينهما.

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#كرة القدم الإماراتية #دوري أبطال آسيا #الاتحاد والجزيرة

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