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التنس.. البولندية شفيونتيك

خبر : شفيونتيك تتخطى شنايدر وتصل إلى نصف نهائي بطولة كندا المفتوحة

الأربعاء 12 أغسطس 2026 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شفيونتيك تتخطى شنايدر وتصل إلى نصف نهائي بطولة كندا المفتوحة



وكالات /سما/

تورونتو/سما- تمكنت لاعبة التنس البولندية إيجا شفيونتيك من التوسط إلى المرحلة النصف نهائية لبطولة كندا المفتوحة، وذلك بفوز ساحق على المنافسة الروسية ديانا شنايدر بنتيجة 6-2 و6-1 يوم الثلاثاء.

أظهرت شفيونتيك سيطرة كاملة على أرض الملعب خلال المواجهة التي استغرقت 68 دقيقة فحسب، حيث قدمت أداءً متوازنًا ما بين الضربات القوية والدقيقة مع حركة فعّالة على كامل الملعب.

وفي النتيجة الأخرى من نفس الدور، تخطت لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا نظيرتها الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، لتكون الخصم المنتظر لشفيونتيك في المرحلة النصف نهائية.

يُعتبر هذا الفوز نقطة إيجابية مهمة لشفيونتيك قبل بدء بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، خاصة أنها كانت تخوض موسمًا متعثرًا على الصعيد العام، حيث لم تتجاوز دور الثمانية في أي بطولة كبرى.

كانت شفيونتيك قد واجهت فترة صعبة مؤخرًا، بعد خسارتها بمجموعتين دون رد أمام ألكسندرا إيالا في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، حيث كانت تدافع عن لقبها السابق.

كما تلقت اللاعبة البولندية هزيمة مفاجئة في الدور الثاني من بطولة ميامي أمام مواطنتها ماجدا لينيت، وهي النتيجة التي دفعتها للانفصال عن مدربها فيم فيسيت والعمل مع فرانسيسكو رويج.

كانت شفيونتيك قد احتلت المركز الأول عالميًا سابقًا، وسبق لها الفوز ببطولة أمريكا المفتوحة الكبرى في عام 2022 في فلاشينج ميدوز، حيث أضافتها إلى رصيدها من ألقاب البطولات الأربع الكبرى.

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