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الدوري السعودي

خبر : الفتح يستعد لمواجهة بطل الدوري النصر في افتتاحية الموسم

الأربعاء 12 أغسطس 2026 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفتح يستعد لمواجهة بطل الدوري النصر في افتتاحية الموسم



وكالات /سما/

الرياض/سما- أكد عبد الحميد الجبر، مشرف فريق الفتح الأول لكرة القدم، أن مواجهة فريقه أمام النصر، المقررة السبت المقبل، تمثل تحديًا كبيرًا في بداية مشوار دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2026-2027.

وأوضح الجبر خلال حفل تدشين أطقم الفتح للموسم الرياضي الجديد أن النصر يدخل المباراة بقوة حقيقية بوصفه بطل الدوري السابق، مؤكدًا أن لعب هذا الاختبار على ملعب النصر وأمام جماهيره يزيد من صعوبة المهمة.

ورغم اعتراف مشرف الفتح بحجم التحدي، أعرب عن ثقته بقدرة فريقه على الوفاء به والخروج بنتيجة إيجابية.

وبشأن التحضيرات للموسم الجديد، أبدى الجبر تفاؤلًا كبيرًا، موضحًا أن الفتح عمل على تعزيز صفوفه بتوقيع عدد من اللاعبين المحترفين، مع الحفاظ على خطط تطويرية مستمرة شبيهة بما طبقها الفريق في المواسم السابقة.

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#دوري روشن السعودي #فريق الفتح #فريق النصر

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