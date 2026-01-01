150 يومًا على انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2027 في السعودية

وكالات /سما/

الرياض/سما- تسارعت الأعمال التنظيمية والتشغيلية في ثلاث مدن سعودية هي الرياض وجدة والخبر، استعدادًا لاستضافة النسخة 19 من بطولة كأس أمم آسيا 2027، المقررة للفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

تستضيف السعودية البطولة للمرة الأولى في تاريخها، بمشاركة 24 منتخبًا آسيويًا يتنافسون عبر 51 مباراة موزعة على مدى 30 يومًا. وتركز الجهود الحالية على استكمال جاهزية الملاعب والمرافق الأساسية، إلى جانب خطط النقل والضيافة والخدمات الموجهة للجماهير من أنحاء القارة المختلفة.

بدأت المرحلة الأولى من مقابلات اختيار المتطوعين في المنطقة الشرقية بمحافظة الخبر، حيث استقطب البرنامج أكثر من 30 ألف طلب. ستشهد الخبر إجراء أكثر من 3 آلاف مقابلة، قبل توسيع الجهود لاحقًا إلى الرياض وجدة ضمن مراحل اختيار المتطوعين للعمل في مختلف جوانب البطولة.

تجذب النسخة المقبلة اهتمامًا فنيًا ملموسًا، بمشاركة عدد من أبرز منتخبات آسيا، بينها فرق سجلت تواجدها في نهائيات كأس العالم 2026، الأمر الذي يرفع مستوى التنافس المتوقع على اللقب القاري.

وضعت القرعة النهائية للبطولة في مايو الماضي بقصر سلوى في الدرعية، المنتخب السعودي في المجموعة الأولى رفقة الكويت وعُمان ومنتخب فلسطين. يستهل الأخضر مشواره بمواجهة فلسطين في الرياض، بحثًا عن لقبه الآسيوي الرابع بعد تتويجه بالبطولة عام 1984 و1988 و1996.

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