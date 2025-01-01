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إصابة في برشلونة

خبر : برشلونة يعلن إصابة بردغجي بتمزق الرباط الصليبي

الأربعاء 12 أغسطس 2026 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يعلن إصابة بردغجي بتمزق الرباط الصليبي



وكالات /سما/

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعبه الدنماركي روني بردغجي بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليمنى، بحسب ما أفاد به الفريق عبر منصة إكس الثلاثاء.

وأشار النادي إلى أن بردغجي سيخضع لتدخل جراحي خلال الأيام القريبة المقبلة، مع تعهده بدعم اللاعب خلال فترة تعافيه من الإصابة.

لم يحدد برشلونة مدة الغياب بشكل نهائي، إلا أن الإصابة من هذا النوع تستلزم عادة فترة تعافٍ لا تقل عن خمسة أشهر قبل العودة إلى المنافسات.

انضم بردغجي البالغ من العمر 20 سنة إلى صفوف الفريق الكتالوني في تموز/يوليو 2025 قادماً من نادي كوبنهاغن الدنماركي.

خلال مساره مع برشلونة، شارك بردغجي في 27 مباراة عبر جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين وأضاف 4 تمريرات حاسمة.

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#برشلونة #روني بردغجي #الرياضة

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