تصعيد ميداني اسرائيلي في غزة: إطلاق نار من الزوارق الحربية وقصف على خان يونس وبيت لاهيا

غزة / سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 308 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى اصابة عدد من المواطنين بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وانتشل مسعفون رفات الشهيد محمود حمدي خميس عبد الرحمن 27 عاما من اسفل منزل في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة.

يذكر ان الشهيد قد ارتقى في شهر اكتوبر عام 2024.

وصباح اليوم أطلقت الزوارق الحربية النار مقابل مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة بالمناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وفتحت طائرة مُسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" النار شرقي مدينة غزة

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة نقاط بدءا من شمال رفح وشرق خان يونس جنوب القطاع مرورا بشرق مخيم البريج وسطه وصولا إلى أطراف بلدة بيت لاهيا شمالا.

ولم تسجل أية غارات جوية لليوم الثامن على التوالي مع استمرار تحليق طيران الاستطلاع في الأجواء.

الاحصائيات

بلغ اجمالي ما وصل مشافي وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيد وإصابة واحدة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1259 شهيدا إضافة إلى 4146 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 807 شهداء.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73387 شهيدا و174257 مصابا.