  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق

الأربعاء 12 أغسطس 2026 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، كما دعت المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل.

الأكثر قراءة اليوم

وقّع الآن وحارب لاحقا".. تسريب يكشف مقترحا عربيا صادما بشأن السلام مع إسرائيل

باكستان تفجر مفأجاة : واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق قد يغيّر وجه المنطقة

الرئيس عباس يتراجع عن التعديل السابق.. إعادة عدد مقاعد المجلس التشريعي إلى 132 عضواً

ترامب يؤكد تراجع النفوذ الإسرائيلي في أمريكا ويحذر من فوز "الجهاديين" في الانتخابات القادمة ..

غرينسبان تتصدر السباق الأممي.. هل تصبح أول امرأة وأول يهودية على رأس الأمم المتحدة؟

ليبرمان يفجّرها: أقيلوا كاتس فورًا

تقرير : حكومة نتنياهو تنفذ مخطط الضم فعليا وتلغي اتفاقيات أوسلو

الأخبار الرئيسية

400 مليون دولار في قلب إتفاق غرة .. بند مفاجئ ضمن تفاهمات الـ15 يخص ديون حماس"

خدعة اسرائيلية ضللت واشنطن ..مسؤولون أتراك يشككون في صحة التحذيرات من مخطط لاغتيال ترامب

وقّع الآن وحارب لاحقا".. تسريب يكشف مقترحا عربيا صادما بشأن السلام مع إسرائيل

لم يفهم خطورة الخطة إلا متأخرًا ..مسؤول اسرائيلي: نتنياهو وافق على خطة غزة ثم انقلب عليها

باكستان تفجر مفأجاة : واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق قد يغيّر وجه المنطقة