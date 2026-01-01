ممثلة تركية تتفاعل مع إعلان طرابزون سبور لـ صلاح

وكالات /سما/

اسطنبول/سما- حقق إعلان فريق طرابزون سبور التركي لتقديم لاعبه الجديد محمد صلاح رواجاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تجاوزت مشاهدات الفيديو 18 مليون مرة وحصل على أكثر من 800 ألف إعجاب.

اعتمد الإعلان على أسلوب درامي مستوحى من أجواء المسلسلات التركية، حيث قدم صلاح بصورة إنسانية مختلفة عن التقاليد الرياضية المعتادة. يدخل النجم المصري منزلاً تركياً ويشارك عائلة وجبة طعام، فيما تدور حوارات حول تحقيق الأحلام تمنح الفيديو طابعاً درامياً واضحاً قبل ظهوره كنقطة تحول في القصة.

تفاعلت الممثلة التركية الشهيرة دينيز بايسال يورتغو مع الإعلان، ما أضاف بُعداً فنياً جديداً للفيديو وساهم في جذب جمهور الدراما والمحتوى إلى جانب متابعي الرياضة، مما عزز انتشار الإعلان على وسائل التواصل.

استخدم الإعلان عناصر بصرية قريبة من الدراما التركية التي تتمتع بانتشار واسع في المنطقة العربية، بما في ذلك اختيار سيدة مسنة والتركيز على المائدة العائلية كرموز درامية تميزه عن إعلانات تقديم اللاعبين التقليدية التي تركز على الملعب والقميص والمهارات الكروية.

يستهل فريق طرابزون سبور موسمه الجديد في دوري كرة القدم التركي في السبت المقبل تحت قيادة المدرب فاتح تيكي.

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