  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رياضة وفن

خبر : ممثلة تركية تتفاعل مع إعلان طرابزون سبور لـ صلاح

الأربعاء 12 أغسطس 2026 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ممثلة تركية تتفاعل مع إعلان طرابزون سبور لـ صلاح



وكالات /سما/

اسطنبول/سما- حقق إعلان فريق طرابزون سبور التركي لتقديم لاعبه الجديد محمد صلاح رواجاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تجاوزت مشاهدات الفيديو 18 مليون مرة وحصل على أكثر من 800 ألف إعجاب.

اعتمد الإعلان على أسلوب درامي مستوحى من أجواء المسلسلات التركية، حيث قدم صلاح بصورة إنسانية مختلفة عن التقاليد الرياضية المعتادة. يدخل النجم المصري منزلاً تركياً ويشارك عائلة وجبة طعام، فيما تدور حوارات حول تحقيق الأحلام تمنح الفيديو طابعاً درامياً واضحاً قبل ظهوره كنقطة تحول في القصة.

تفاعلت الممثلة التركية الشهيرة دينيز بايسال يورتغو مع الإعلان، ما أضاف بُعداً فنياً جديداً للفيديو وساهم في جذب جمهور الدراما والمحتوى إلى جانب متابعي الرياضة، مما عزز انتشار الإعلان على وسائل التواصل.

استخدم الإعلان عناصر بصرية قريبة من الدراما التركية التي تتمتع بانتشار واسع في المنطقة العربية، بما في ذلك اختيار سيدة مسنة والتركيز على المائدة العائلية كرموز درامية تميزه عن إعلانات تقديم اللاعبين التقليدية التي تركز على الملعب والقميص والمهارات الكروية.

يستهل فريق طرابزون سبور موسمه الجديد في دوري كرة القدم التركي في السبت المقبل تحت قيادة المدرب فاتح تيكي.

اقرأ أيضًا:

#محمد صلاح #طرابزون سبور #الدراما التركية

الأكثر قراءة اليوم

وقّع الآن وحارب لاحقا".. تسريب يكشف مقترحا عربيا صادما بشأن السلام مع إسرائيل

لم يفهم خطورة الخطة إلا متأخرًا ..مسؤول اسرائيلي: نتنياهو وافق على خطة غزة ثم انقلب عليها

باكستان تفجر مفأجاة : واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق قد يغيّر وجه المنطقة

ترامب يؤكد تراجع النفوذ الإسرائيلي في أمريكا ويحذر من فوز "الجهاديين" في الانتخابات القادمة ..

غرينسبان تتصدر السباق الأممي.. هل تصبح أول امرأة وأول يهودية على رأس الأمم المتحدة؟

ليبرمان يفجّرها: أقيلوا كاتس فورًا

"نموت من الجوع".. شهادة صادمة من داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

شئون اللاجئين بالمنظمة: الأونروا ركيزة أساسية للعمل الإنساني وخطط الإنعاش والتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة

إيران تمهد لقواعد جديدة في هرمز.. منع سفن "الدول المعادية" من دخول الخليج دون موافقتها

إردوغان: علاقاتنا مع السعودية استراتيجية.. واتفاقية مكة لا تستهدف ايران ..

400 مليون دولار في قلب إتفاق غرة .. بند مفاجئ ضمن تفاهمات الـ15 يخص ديون حماس"

خدعة اسرائيلية ضللت واشنطن ..مسؤولون أتراك يشككون في صحة التحذيرات من مخطط لاغتيال ترامب