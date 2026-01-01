مارسيان GT الفاخرة.. نسخة معدلة بقوة 830 حصاناً من محرك بورشه

وكالات /سما/

أعلنت شركة مارك فيليب جيمبالا (Marc Philipp Gemballa) رسمياً عن تحفتها الجديدة مارسيان GT خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات، وهي عبارة عن نسخة معدلة وفاخرة مصممة للطرقات السريعة بمستوى أداء يرقى إلى فئة الهايبركار. تستند السيارة على قاعدة بناء بورشه 911 توربو S (Porsche 911 Turbo S)، لكن مع تحسينات تصميمية وميكانيكية جذرية ترفع من أدائها بشكل درامي.

يتجلى التميز الأول للمارسيان GT في هيكلها الذي صُنع بالكامل من ألياف الكربون الخفيفة، الأمر الذي أسفر عن خفض وزن السيارة بمقدار 75 كيلوجراماً مقارنة بنسخة بورشه 911 توربو S القياسية من جيل 992. هذا الخفض الملحوظ في الوزن يساهم بشكل كبير في تحسين النسبة بين القوة والوزن، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام والتسارع والتعامل مع المنحنيات.

أما بخصوص القلب النابض للسيارة، فقد تم تعديل المحرك بالكامل بواسطة شركة روف (RUF) المتخصصة عالمياً في تطوير محركات بورشه. يولّد المحرك المعدل قوة إجمالية تصل إلى 830 حصاناً، مما يضع المارسيان GT في طبقة السيارات الخارقة من حيث الأداء والسرعة النهائية.

جهزت الشركة السيارة بنظام تعليق متقدم طورته بالتعاون مع شركة KW المشهورة، يتضمن وسائد معفوفة بنظام مخمدات إلكترونية متكيفة تعدل نفسها بشكل مستمر تبعاً لظروف القيادة. يضم النظام أيضاً ميزة رفع الهيكل الأمامي (Nose Lift) التي تحسّن من الديناميكية عند السرعات العالية.

اختارت جيمبالا نظام عادم من إنتاج شركة Akrapovič، مصنوع بالكامل من التيتانيوم خفيف الوزن، يمنح المحرك صوتاً مميزاً وهادراً مع تحسين تصريف الغازات وبالتالي أداء المحرك العام. أما العجلات فهي جنوط ألومنيوم مسبوكة بقطر 20 و21 إنش، مزودة بقفل مركزي وإطارات ميشلان Pilot Sport Cup 2 عالية الأداء.

في داخل السيارة، تحاكي الكنسول الوسطي المرتفع التصميم الكلاسيكي للأسطورة بورشه كاريرا GT (Carrera GT)، مما يضفي على المقصورة لمسات تراثية تحتفي بإرث بورشه العريق في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة.

حددت الشركة خطتها الإنتاجية بدقة، حيث ستبدأ الإنتاج في عام 2027 وستقتصر على 30 نسخة فقط عالمياً، مما يجعلها سيارة حصرية وندرة حقيقية في سوق السيارات الفاخرة.

يبدأ السعر الأساسي للمارسيان GT من 770,000 يورو، أي ما يعادل تقريباً 889,000 دولار أمريكي أو 3,333,000 ريال سعودي. غير أن هذا السعر يشمل فقط تكاليف التعديل والتطوير، بينما لا يتضمن قيمة سيارة بورشه 911 توربو S الأساسية التي يتوجب على العميل توفيرها مسبقاً لبدء عملية التعديل. هذا يعني أن التكلفة الإجمالية للحصول على مارسيان GT تتجاوز خمسة أضعاف سعر بورشه 911 توربو S الأصلية، مما يجعلها استثماراً ضخماً موجهاً لجامعي السيارات الفاخرة والمستثمرين الذين يبحثون عن قطع نادرة وفريدة من نوعها.

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