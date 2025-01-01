شيري تطرح أريزو 8 برو 2027 برفاهيات ذكية وركن عن بُعد

وكالات /سما/

أطلقت شركة شيري الصينية للسيارات رسميًا الموديل الجديد من سيارة أريزو 8 برو 2027 في السوق الصيني وقدمتها عبر خمس فئات مختلفة، مركزة على تحسينات تقنية وحسية، بينما لم تُعلن الشركة حتى الآن عن موعد أو خطط لوصول السيارة إلى الأسواق العربية على الرغم من توفر عدد من طرازات شيري بالفعل في المنطقة.

جاءت أسعار الموديل الجديد لفترة محدودة ما بين 104,900 و136,900 يوان صيني، أي ما يعادل تقريبًا 15,400 إلى 20,100 دولار أمريكي أو حوالي 56,600 إلى 73,800 درهم إماراتي. وشكل هذا التحديث تطورًا سنويًا حافظت فيه الشركة على خيارات المحركات السابقة، لكنها ركزت بشكل أساسي على تعزيز المقصورة الذكية وتطوير أنظمة مساعدة السائق الحديثة، بعد إطلاق الموديل السابق في ديسمبر 2025.

اقتصرت التغييرات الخارجية على التفاصيل الجمالية؛ حيث حصلت السيارة على شبكة أمامية موسعة، وأضافت الشركة إلى الواجهة الخلفية مصابيح بتصميم حديث على شكل حرف S مكونة من أربعة أجزاء، مع أربعة مخارج عادم موزعة على الجانبين ومكابح حمراء وتصميمات جديدة لعجلات السيارة. أما الأبعاد فبقيت دون تغيير، إذ يبلغ طول السيارة 4.78 متر وعرضها 1.843 متر وارتفاعها 1.469 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.79 متر.

في الداخل، أضافت شيري خيارين جديدين لألوان المقصورة هما الأسود مع الأحمر والأسود مع البني. وأصبحت جميع فئات السيارة مزودة بناقل حركة إلكتروني مثبت على عمود المقود وكونسول وسطي مغطى بمادة 3D Mesh متطورة، بالإضافة إلى إضاءة محيطية قابلة للتكيف بـ256 لونًا مختلفًا وسقف بانورامي توفر الفخامة والراحة.

تتميز الفئات الأعلى بمقاعد متعددة الطبقات مزودة بنظام التهوية والتدفئة وخمسة أوضاع مختلفة للمساج، مع تعديل كهربائي لمقعد السائق في 10 اتجاهات ولمقعد الراكب الأمامي في 8 اتجاهات. وتتوفر كذلك نظام Boya الصوتي الذي طورته شيري والذي يشمل 14 سماعة بينها سماعات موضوعة في مساند الرأس، مع عدة أوضاع متقدمة لتوزيع الصوت بداخل المقصورة.

تأتي أريزو 8 برو 2027 قياسيًا بشاشة وسطية بقياس 15.6 إنش تعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8255 المصنّع بدقة 5 نانومتر، مع دعم الاتصال اللاسلكي عبر تطبيقات آبل كار بلاي وهواوي هاي كار وكارلينك. أما نظام الأوامر الصوتية فيعتمد على نموذج كارمايند المتقدم للذكاء الاصطناعي لتحسين التفاعل بين السيارة والسائق.

يعتبر نظام Falcon 500 من أبرز التحديثات التقنية في الموديل الجديد، حيث أصبح متوفرًا في جميع الفئات ويغطي أنظمة مساعدة القيادة والركن والسلامة النشطة. وتحصل نسخ محرك 2.0 لتر تيربو على نظام NOA الذكي للطرق السريعة، الذي يدعم متابعة المركبات تلقائيًا وتغيير المسار والتجاوز والاندماج السلس عند مداخل ومخارج الطرق السريعة.

يدعم نظام الركن المتطور أكثر من 300 سيناريو مختلف، بينها المواقف العمودية والمتوازية والمائلة، كما يوفر خاصية الركن عن بُعد المميزة والرجوع على المسار لمسافة تصل إلى 50 مترًا والركن بالذاكرة لمسافة تصل إلى كيلومترين كامل، مما يسهل عملية ركن السيارة في المساحات الضيقة.

تشمل أنظمة السلامة الشاملة التحذير من الاصطدام الأمامي والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، مع التحذير عند فتح الأبواب والتنبيه والكبح الفوري عند رصد حركة مرور خلفية، بالإضافة إلى مراقبة دقيقة للنقاط العمياء حول السيارة.

تواصل أريزو 8 برو الاعتماد على خيارين من محركات Kunpeng Power، وكلاهما يرتبط بقير Magna مزدوج الكلتش رطب من 7 سرعات عالية التطور. يولد محرك 1.6 لتر تيربو قوة 197 حصانًا وعزم دوران يبلغ 310 نيوتن متر، وتتسارع معه السيارة من صفر إلى 100 كم/س خلال 7 ثوانٍ، مع استهلاك وقود مجمع يبلغ 6.5 لتر لكل 100 كم وفق معيار WLTC العالمي.

أما محرك 2.0 لتر تيربو الأقوى فيولد قوة 251 حصانًا وعزم دوران يبلغ 390 نيوتن متر، مما يدخل السيارة نطاق الـ6 ثوانٍ في التسارع من صفر إلى 100 كم/س، بينما يبلغ استهلاك الوقود المجمع 6.8 لتر لكل 100 كم وفق نفس المعيار.

تستخدم السيارة نظام تعليق ماكفرسون مستقل في الأمام ونظام متعدد الوصلات المستقل في الخلف، مع صلابة التواء للهيكل تبلغ 29,000 نيوتن متر لكل درجة ونسبة توجيه تبلغ 15.2:1 تضمن استجابة دقيقة. كما تأتي السيارة بنظام مكابح IPB متكامل متطور، وتبلغ مسافة توقفها من سرعة 100 كم/س نحو 36 مترًا، مما يعكس معايير السلامة العالية.

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