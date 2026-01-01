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حملة أمنية بريطانية

خبر : شرطة لندن تحجز فيراري نادرة بقيمة 5 ملايين دولار.. قيادة بدون تأمين

الأربعاء 12 أغسطس 2026 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة لندن تحجز فيراري نادرة بقيمة 5 ملايين دولار.. قيادة بدون تأمين



وكالات /سما/

لندن/سما- نفّذت شرطة لندن حملة أمنية واسعة بين 7 و9 آب/أغسطس في مناطق هايد بارك وكينسينغتون وتشيلسي، أسفرت عن حجز سيارة فيراري مونزا SP2 النادرة التي تُقدّر قيمتها بحوالي 5 ملايين دولار، وذلك بعد يوم واحد فقط من وصولها إلى المملكة المتحدة.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، جاءت السيارة من منطقة الخليج العربي؛ حيث ذكرت صحيفة ذا غارديان أنها مسجلة في دبي، بينما أفادت شبكة ITV نيوز بأنها وصلت من السعودية. وكان سائق السيارة قد قضى حوالي نصف ساعة فقط خلف المقود قبل توقيفها من قبل السلطات الأمنية.

وحددت شرطة لندن سبب الحجز بالقيادة من دون تأمين وحمل السائق رخصة قيادة مؤقتة فقط، دون توضيح ما إذا كان السائق هو صاحب السيارة أم لا. وكانت السيارة الفاخرة من أبرز القطع المحجوزة ضمن حملة استهدفت سلوكيات خطرة على الطرق والقيادة دون تأمين.

شملت الحملة الأمنية حجز 90 سيارة فاخرة بقيمة إجمالية تتجاوز 8 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 10.8 مليون دولار. ومثّلت هذه الحصيلة أكبر عملية من حيث العدد والقيمة منذ بدء عمليات مشابهة قبل خمس سنوات، حيث لم تتجاوز عملية مماثلة في العام الماضي 72 سيارة.

ومن بين السيارات المحجوزة الأخرى في الحملة لامبورغيني ريفويلتو ولامبورغيني أوروس ورولز رويس كولينان وبورش 911 GT3 وبنتلي كونتيننتال، إضافة إلى عدد من سيارات رنج روفر وبي إم دبليو ومرسيدس بنز.

واستخدمت السلطات البريطانية صلاحيات جديدة تمنحها القدرة على حجز 15 سيارة بشكل فوري بدلًا من اقتصار التدخل على تحذير السائق فحسب. وكشفت عمليات التوقيف عن مخالفات أخرى؛ حيث ألقت الشرطة القبض على رجل عثرت على 19 بطاقة مصرفية بأسماء أشخاص مختلفين في حوزته وأكثر من 2,500 جنيه إسترليني نقدًا. كما قبضت على سائق آخر كان يقود بدون تأمين، بعد العثور على 5,500 جنيه إسترليني في متحوزاته، للاشتباه في ارتكابه مخالفات مرتبطة بالمخدرات.

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