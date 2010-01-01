تغيير مسار كابل كهربائي بـ 580 مليون دولار لإنقاذ قبر شخصية خيالية

وكالات /سما/

غيّرت شركة "Etchea Energy" المسؤولة عن مشروع الربط الكهربائي "Greenlink" مسار كابلها البحري بعدما واجهت موجة احتجاجات من معجبي سلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة، الذين رفضوا المساس بنصب تذكاري مخصص للقزم المنزلي "دوبي"، الشخصية المحبوبة من السلسلة، على شاطئ "فريش ووتر ويست" بجنوب غرب ويلز.

يهدف المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 580 مليون دولار، إلى بناء كابل يمتد لمسافة 201 كيلومتر ليربط شبكة نقل الكهرباء الوطنية في المملكة المتحدة بأيرلندا، حيث سيعمل على تبادل فائض الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة بين البلدين. كان المسار الأصلي للكابل البحري سيؤثر مباشرة على القبر الرمزي الذي اعتاد محبو هاري بوتر زيارته وترك رسائل مكتوبة على الحصى تكريمًا للشخصية السحرية.

أثارت مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي نيوز" حول المشروع قلق المعجبين وأطلقت سيلًا من الاتصالات. اعترف سايمون لودلام، الرئيس التنفيذي للشركة، بتلقيه "مئات الاتصالات بالفعل" من المحتجين. أخبره أحد زملائه أن الكابل سيمر "مباشرة عبر قبر دوبي"، وفي البداية لم يفهم لودلام جدية الموضوع، معتقدًا أنها مسألة تافهة بشأن "شخصية خيالية في كتاب خيالي". لكنه أدرك حجم الاحتجاج حين تأكد له أن "الأمر جدي جدًا"، فأمر فريقه بتعديل المسار وتجنب قبر دوبي تمامًا.

نال قرار لودلام استحسان المعجبين. قال جاك نيكولاس، البالغ 20 عامًا من مقاطعة بيمبروكشاير الويلزية، لـCNN إن "قبر دوبي يجذب سياحًا من مختلف أنحاء العالم إلى أحد أكثر شواطئ بيمبروكشاير إثارة للإعجاب". أشار نيكولاس إلى أن النصب التذكاري يضم أحجارًا جلبها الزوار من دول مثل إيطاليا وأستراليا وجنوب أفريقيا، موضحًا أهمية الموقع كمقصد سياحي عالمي. وأكد أن "السياحة واحدة من أهم الصناعات في بيمبروكشاير، وجميع هؤلاء الزوار يُسهمون في دعم الشركات والأعمال المحلية".

بحسب مجلس مقاطعة بيمبروكشاير، تسهم السياحة بنحو 815 مليون دولار في الاقتصاد المحلي، وتدعم أكثر من 6 ملايين زائر نحو 23% من إجمالي فرص العمل في المنطقة. صوفي بيرس، مدونة السفر الويلزية، زارت الموقع عدة مرات وسافرت إلى دول عدة بحثًا عن الوجهات الساحرة التاريخية. قالت لـCNN: "فريش ووتر ويست شاطئ ساحر وناءٍ، وهناك العديد من الأحجار الملونة التي تحمل رسائل جميلة تركها الزوار لدوبي. فقبر دوبي مكان يثير مشاعر متناقضة لدى عشاق هاري بوتر، فهو الموقع الذي أمضى فيه لحظاته البطولية الأخيرة. سيكون من المؤسف تدميره".

لم يخل تغيير المسار من تحديات أخرى. أشار لودلام إلى أن الكابل بات يمر "قريبًا جدًا" من بقايا أثرية تعود إلى العصر البرونزي، ما يتطلب مراعاة إضافية في عملية التنفيذ.

ليست هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها المعجبون لحماية القبر. ظهرت شخصية دوبي للمرة الأولى بعد طرح فيلم "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1" في دور السينما في نوفمبر 2010، وهو الجزء الذي شهد وفاة الشخصية. في عام 2022، وافقت مؤسسة التراث القومي، وهي جمعية خيرية معنية بالحفاظ على التراث وتمتلك الأرض، على بقاء النصب التذكاري في مكانه بعد إجراء مشاورات، لكنها طلبت من الزوار التوقف عن ترك الجوارب تكريمًا للشخصية بسبب الحساسية البيئية للشاطئ.

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