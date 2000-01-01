أبرز حاملو القميص رقم 11 في تاريخ النصر بعد رحيل كوستا

وكالات /سما/

الرياض/سما- حمل القميص رقم 11 في فريق النصر لكرة القدم على مدار أكثر من سبعة عقود نخبة من النجوم المحليين والأجانب، آخرهم البرتغالي سامو كوستا الذي انضم إلى الفريق الأصفر قادمًا من نادي مايوركا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رث كوستا الرقم 11 من الكرواتي مارسيلو بروزفيتش، الذي بدأ مشواره مع النصر بالقميص 77 قبل أن ينتقل إلى الرقم 11 في آخر موسمين من فترته مع الفريق.

غير أن الأسطورة الحقيقية للقميص 11 في النصر هو لاعب الخط الوسط والهجوم محيسن الجمعان، الملقب بـ«الكوبرا»، الذي ارتبط به طوال مسيرته منذ عام 1984 وحتى اعتزاله عام 2000، وتمكّن خلالها من القيادة الفنية للفريق الأصفر نحو حقبة ذهبية، متوجًا إياها بمشاركة تاريخية في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في البرازيل.

إلى جانب الجمعان، حمل الرقم 11 لاعبون محليون آخرون تركوا بصماتهم على سجلات الفريق، من بينهم بدر الحقباني الذي بدأ بالقميص 28 قبل اختياره للرقم 11 حتى رحيله إلى فريق الشباب في أواخر عام 2006.

كذلك ارتداه سعد الحارثي بعد تصعيده إلى الفريق الأول، وظل يرتديه طوال مسيرته الذهبية مع الأصفر حتى نهايتها في ديسمبر 2011، حاملًا إياه في حقبة من أنجح حقب الفريق الجماعية.

على صعيد اللاعبين الأجانب، يبرز المغربي نور الدين أمرابط كأحد أبرز مرتدي القميص 11، الذي لعب به بثبات من عام 2018 وحتى 2021، فترة حفلت بإنجازات محلية متعددة منها لقب الدوري الاستثنائي وبطولتا السوبر السعودي.

يضم السجل أيضًا المغربي محمد فوزير، الذي ظهر برقم 11 خلال موسم 2017-2018 كاملًا، والأوروجواياني فابيان إستويانوف الذي انضم إلى النصر في يناير 2015 بعقد نصف موسمي، لكنه أسهم بفعالية في تحقيق الفريق للقب الدوري تلك السنة.

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