عطور شانيل الرجالية: روائح فاخرة توازن بين الانتعاش والدفء

وكالات /سما/

تتميز مجموعة عطور شانيل الرجالية برائحها الرائدة التي حققت شهرة عالمية متزايدة على مدار السنوات. وبرغم أن المجموعة ليست واسعة جدًا، إلا أنها تلبي مختلف الأذواق وتقدم خيارات متعددة للرجال الباحثين عن روائح مميزة وفاخرة.

يعتبر عطر بلو دو شانيل، الذي أطلقت عام 2010، من أشهر العطور الرجالية في العالم بفضل توازنه المثالي بين الانتعاش والنفحات الخشبية. يبدأ العطر بنفحات عليا حيوية من الجريب فروت والليمون والنعناع توفر انتعاشًا فوريًا، ثم يكشف عن قاعدة عميقة ورجولية من البخور ونجيل الهند والباتشولي والأرز وخشب الصندل، مما يخلق رائحة متطورة تحافظ على تميزها طوال اليوم.

يتسم بلو دو شانيل بثباته الملحوظ، حيث ينطلق بانتعاش حار من الحمضيات والفلفل ثم يتطور إلى عمق أكبر. تتضمن القاعدة نفحات من الفانيليا وحبوب التونكا وخشب الصندل والمسك والجاوي، مما يضفي دفئًا ناعمًا يلتصق بالبشرة بطريقة محكمة دون أن يطغى رائحته على المحيط.

يجسد هذا العطر توازنًا فريدًا: فهو منعش ودافئ في نفس الوقت، يتميز بنفحة نظافة صابونية لكنه متعدد الطبقات وذو أبعاد خشبية. رائحته خفيفة لكنها تدوم طويلًا، مما يجعله مثاليًا للاستخدام النهاري والمسائي على حد سواء، مع محافظته على رجوليته بأسلوب عصري خفيف وغير نفاذ.

أطلقت شانيل إصدارًا جديدًا من بلو دو شانيل بعنوان L'Exclusif في أغسطس الماضي، حيث يحول النفحات الخشبية إلى رائحة أعمق وأكثر جرأة. يضيف اللابدانوم، وهو راتنج ذو حلاوة خفيفة، لمسة مميزة مع طابع جلدي دون احتواء نفحات جلدية حقيقية، محتفظًا بانتعاش الصيغة الأصلية مع المزيد من الجاذبية والدفء.

من مجموعة Les Exclusifs de Chanel التي تحتفي بعناصر من حياة مؤسسة الدار كوكو شانيل، يتميز عطر دافئ وحار وعنبري برمز الأسد. يجسد هذا العطر الجريء القوة والفخامة عبر مزيج من العنبر الدافئ وخشب الصندل الناعم والباتشولي الحار والمسك الترابي، مما يجعله مناسبًا للرجال الباحثين عن الثقة والتميز.

استُوحي عطر Boy Capel، للجنسين، من لاعب البولو البريطاني آرثر "بوي" كابيل، حب حياة كوكو شانيل. يتميز بتوازن نادر بين الرجولة والأنوثة من خلال نفحات زهرية غنية مع لمسة خفيفة منعشة أشبه برائحة صالونات الحلاقة، تكتمل بمزيج من خشب الصندل والمسك والطحالب، حاملًا البصمة المميزة للدار.

يحمل عطر Duke Georgievski، الآخر من مجموعة Les Exclusifs، قصة مميزة مستوحاة من الدوق الروسي الأكبر ديمتري بافلوفيتش الذي نُفي إلى باريس عام 1920. يتسم هذا العطر بغلبة عبير الجلد، ويشبه معطفًا دافئًا مبطنًا بالفرو في ليلة ثلجية، حيث يجمع بين العمق والغنى والدفء والدخان، لكن نعومة الجلد تبرز حقًا مما يمنحه إحساسًا رجوليًا آسرًا.

يختلف إصدار Allure Homme Sport عن الصيغة الكلاسيكية بتركيزه على الانتعاش والحيوية بدلًا من الدفء. يحتفظ بالمكونات الأساسية من الفانيليا والمسك وخشب الأرز، لكن يكتسب حيوية من نفحات البرتقال المنعشة ونفحات البحر ونظافته.

عطر Platinum Egoïste يجمع بين الجرأة والتركيز مع تعدد الاستخدامات والرجولية، حاويًا نفحة عليا منعشة ونفحة وسطى زهرية خفيفة وقاعدة خشبية دافئة. يعزز هذا الإصدار نفحات الأخشاب في القاعدة مقارنة بالصيغة الأصلية، مما يزيد من جاذبيته وعمقه وثباته، مما يجعله أكثر جرأة وملاءمة للمناسبات الخاصة أو الاستخدام المسائي.

يبقى اختيار العطر قرارًا شخصيًا يعتمد على تفضيلات الفرد بغض النظر عن العلامة التجارية أو الماركة.

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