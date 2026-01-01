عشر تجارب سياحية تاريخية وطبيعية في اسكتلندا

وكالات /سما/

تشتهر اسكتلندا بتراثها التاريخي العريق ومناظرها الطبيعية الأخاذة التي تنسج خليطاً فريداً من القصص القديمة والجمال الطبيعي المتألق. يمتد هذا السحر عبر شوارع مدن إدنبرة وغلاسكو وعلى طول السواحل المتلألئة لجزرها المتعددة، مما يجعل البلاد وجهة سياحية متكاملة تستحق الاستكشاف.

في أعماق المرتفعات الاسكتلندية، تقع منطقة غلينكو التي تضم أروع المشاهد الطبيعية في المنطقة. تتميز هذه المنطقة بتلالها الوعرة وحكاياتها التاريخية عن الانتصارات والهزائم، وتوفر للزوار فرصة خوض مسار باب أوف غلينكو، وهو مسار مشي يستغرق نحو أربع ساعات. تحتضن البلدة مطاعم تقدم الوصفات التقليدية الاسكتلندية الأصيلة في أجواء دافئة وودية.

تُعتبر قلعة إدنبرة من أهم المعالم السياحية في البلاد، وترتفع على قمة تلة من الصخور البازلتية مما يجعلها مهيبة وملفتة للنظر. يبدأ الزائرون رحلتهم بعبور الخندق التاريخي والسير على جسر متحرك قبل الوصول إلى القلعة، حيث يتمكنون من الاستمتاع برؤية المدينة من الأعلى والتجول داخل أجزائها المختلفة التي تعكس مراحل مهمة من التاريخ الاسكتلندي. وبعد انتهاء الزيارة، يمكن المتابعة إلى الرويال مايل، أحد أشهر الشوارع التاريخية في إدنبرة.

تُعرف اسكتلندا بأنها أرض البحيرات، وتشتهر بحيرة لوخ نِس كثاني أكبر مسطح مائي في البلاد. تحيط بها تلال خضراء غنية تشكل مشهداً طبيعياً مذهلاً، وتوفر جولة بالسيارة على الضفاف الغربية للبحيرة فرصة الوصول إلى قلعة أوركهارت التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر. توفر هذه القلعة، مع امتداد البحيرة في الخلفية، مشهداً مثالياً لالتقاط صور لا تُنسى، كما يمكن استكشاف غرفها وأبراجها والاستمتاع بالسباحة في الشواطئ القريبة.

تقع بحيرة لوخ لوموند في قلب متنزه تروساش الوطني وتُعد أكبر بحيرة في اسكتلندا. تبدو البحيرة كمرآة طبيعية هادئة عند سفح وادٍ شاسع، تحيط بها تلال مرتفعة مكسوة بغابات كثيفة. تتوفر مساحات رملية صغيرة على ضفافها للاسترخاء والسباحة في مياهها الجبلية الباردة، كما توجد بلدات صغيرة مثل بالّوخ وأروشار ودرايمن على الضفاف توفر مطاعم ومقاهي وخدمات استئجار قوارب الكاياك.

ازدهرت حركة غلاسكو الفنية في بدايات القرن العشرين، متأثرة بحركة الفن الجديد (Art Nouveau)، وأنجبت أعمالاً فنية اسكتلندية بارزة من بينها أعمال الفنان الشهير تشارلز ريني ماكينتوش. يمكن الاستمتاع بأفضل نماذج هذه الحركة في معرض ومتحف كيلفينغروف للفنون في غلاسكو، الذي يضم أيضاً مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية العالمية الشهيرة، بما في ذلك روائع للفنانين فنسنت فان غوخ وسلفادور دالي.

تُعد سكارا براي واحدة من أفضل المستوطنات التي تعود إلى العصر الحجري الحديث وأكثرها حفاظاً على حالتها في أوروبا. تقع هذه المستوطنة الأثرية في جزر أوركني وتأخذ الزائرين في رحلة عبر الزمن إلى ما قبل 5 آلاف عام، أي قبل بناء الأهرامات وستونهنج بآلاف السنوات. تم اكتشافها بعد أن ظلت مدفونة لقرون، بفضل عاصفة مطرية قوية ضربت المنطقة عام 1850 وكشفت آثارها.

يُعد بن نيفيس أعلى جبل في اسكتلندا، وهو إحدى القمم الثلاث الشهيرة في البلاد. يقصد المنطقة أكثر من 100 ألف متسلق ومتجول سنوياً. عندما يذوب الثلج وتصبح الظروف الجوية ملائمة، يمكن لمحبي المشي لمسافات طويلة ممن يتمتعون بلياقة بدنية جيدة تسلق الجبل والوصول إلى قمته، لكن فصل الشتاء يحول الجبل إلى تحدٍ حقيقي لا يناسب سوى المتسلقين ذوي الخبرة. وللراغبين في بديل أقل صعوبة، يمكن سلوك المسار الصخري المتعرج عبر مضيق ستيل الذي ينتهي بشلال ستيل بان المهيب، الذي يتدفق من ارتفاع يبلغ نحو 120 متراً.

يقدم المتحف الوطني الاسكتلندي في إدنبرة رحلة عبر الزمن لاستكشاف التاريخ الاسكتلندي الغني، لا سيما في قاعات التاريخ وعلم الآثار. يستقطب المتحف مجموعة واسعة من القطع الأثرية، بما في ذلك مجوهرات التاج الملكي وغيرها من الكنوز التاريخية التي تعكس جزءاً كبيراً من هوية البلاد وتراثها العريق.

تُعتبر مدينة بورتري الساحلية الجميلة ذات الميناء الخلاب أكثر من مجرد عاصمة جزيرة سكاي، فهي تختصر طابع الجزيرة المميز. يُعد الوصول إليها بالقارب طريقة رائعة للتعرف عليها، حيث تظهر البيوت الريفية القديمة ذات الواجهات البيضاء والجصية الملونة والمنحدرات الصخرية الحادة. تقدم المدينة مزيجاً متوازناً بين وسائل الراحة العصرية والإرث التاريخي، وتنتشر فيها المتاجر الصغيرة والمطاعم التي تقدم المأكولات المحلية، كما توفر إقامة في البيوت الريفية القديمة.

يقع ملعب سانت أندروز للغولف أمام الواجهة المهيبة لكاتدرائية سانت أندروز، ويتمتع بتاريخ استثنائي يجعله أحد أبرز معالم الغولف في العالم. يُعتبر هذا الملعب أقدم ملعب غولف في العالم، حيث يعود أول استخدام رسمي لأحد ملاعبه إلى القرن السادس عشر. يبقى الملعب المؤلف من 72 ضربة مفتوحاً للجمهور، مما يتيح للزوار، مع التخطيط المسبق، خوض جولة في أجواء سانت أندروز التاريخية.

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