خيارات متنوعة للمخيمات الصيفية في دبي.. فنون وموسيقى واستكشاف

وكالات /سما/

دبي/سما- تسعى إمارة دبي إلى تقديم خيارات متعددة للعائلات الباحثة عن تجارب صيفية غنية لأطفالهم، حيث تُقدّم المدينة برامج مخيمات متنوعة تجمع بين التعليم والترفيه والإبداع في مواقع متعددة ومتخصصة.

يشمل العرض الصيفي برامج مسرحية متقدمة من خلال مؤسسة "دبي بيرفورمنغ آرتس"، التي تنظم ورش الغناء والرقص والعروض المسرحية للأطفال من عمر 3 إلى 13 سنة، بينما يقدم مركز "كورتيارد بلاي هاوس" برامج متخصصة في الارتجال وتمثيل الأدوار والسرد القصصي للأطفال ما بين 4 و 14 سنة. كما يجد محبو الموسيقى العربية في "معهد الموسيقى العربية" فرصة لاستكشاف الآلات الموسيقية التقليدية والإيقاعات الشرقية من خلال جلسات مصممة حسب المراحل العمرية المختلفة.

للأطفال المهتمين بالتراث والثقافة، يقدّم "متحف الشندغة" برنامجًا صيفيًا يأخذهم في رحلة استكشافية إلى تاريخ دبي وموروثها عبر ورش عمل تفاعلية وأنشطة ثقافية، في حين يستقطب مخيم "كرييتيف ميكرز" الأطفال المهتمين بالفنون البصرية والتصميم من خلال برامج تغطي الرسم والنحت والابتكار، مما يرافق الأطفال عبر مراحل العملية الإبداعية من تطوير الفكرة إلى التنفيذ والعرض.

توفر مخيمات "إكسبو سيتي دبي" تجارب تجمع بين الحركة والإبداع والتعلم القائم على الاستكشاف، بينما ينتظر محبو الطبيعة والحيوانات برنامج "ذا جرين بلانيت™ دبي"، وهي غابة مطيرة داخلية تضم أكثر من 3 آلاف نوع من النباتات والحيوانات، وتقدم للأطفال من 5 إلى 12 سنة مغامرات تفاعلية وورش متخصصة في الاستدامة والحفاظ على البيئة.

بخلاف البرامج المباشرة للأطفال، تفتح هذه المخيمات أمام الأسر فرصة لاستكشاف وجهات دبي المتعددة. يمكن للآباء والأمهات الاستفادة من الوقت الذي يقضيه أطفالهم في المخيمات للاستمتاع بتجارب متنوعة في المدينة، سواء من خلال التسوق في المراكز التجارية الفاخرة أو زيارة مراكز العافية والاسترخاء المنتشرة في أنحاء الإمارة.

تتضمن خيارات الاسترخاء للآباء مراكز متخصصة منها أتلانتس النخلة، و"سبا أويكن" في فندق أتلانتس ذا رويال، وأورا سكاي بول، والعنوان بيتش ريزورت، وفندق بالاس وسط المدينة، بالإضافة إلى مسرح الفن الرقمي في سوق مدينة جميرا، ومركز "ريسينك"، واستوديوهات يوبي للعافية والاسترخاء، والتي تقدم تجارب رفاهية وانتعاش للبالغين.

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