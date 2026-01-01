محطة إذاعية بريطانية تبث تقارير وفاة الملك تشارلز بالخطأ

وكالات /سما/

لندن/سما- أثارت محطة إذاعية بريطانية جدلاً واسعاً حين بثت عن طريق الخطأ تقارير مسجلة مسبقاً تتحدث عن وفاة الملك تشارلز في التاسع عشر من مايو الماضي، في واقعة أحدثت دهشة على المستويين المحلي والعالمي، وفتحت نقاشاً حول حدود المسؤولية الإعلامية عند التعامل مع الأخبار الحساسة.

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية (أوفكوم) أن محطة إذاعة كارولين انتهكت معايير البث بعدما بثت ثلاثة بيانات مسجلة مسبقاً تزعم وفاة الملك تشارلز البالغ من العمر 77 عاماً، خلال برنامج "ذا باري مارش شو" الذي كان يُذاع من موقع بعيد. وقالت الإذاعة في البيان الثالث إن "وسائل الإعلام أكدت وفاة الملك تشارلز"، قبل أن يُعزف النشيد الوطني وتُعاد محاولة بث أحد البيانات، لتليها فترة صمت استمرت نحو 16 دقيقة قبل عودة البث الإذاعي المعتاد.

كشفت التحقيقات عن السبب الحقيقي للحادثة: فأثناء عمل أحد الموظفين على صيانة جهاز كمبيوتر في الاستوديو، عثر على الملفات الثلاثة المُعدّة مسبقاً والمُرفقة بتعليمات صارمة لا يجب تشغيلها إلا عند الضرورة، لكن دافع الفضول دفعه إلى تشغيل الملفات، ما أوقف البث من موقع المذيع البعيد وأرسل التقارير الخاطئة على الهواء مباشرة. وبعد إدراكه لفداحة الخطأ، أوقف الموظف التشغيل وغادر المكتب.

لم يدرك مقدم البرنامج في حينها ما يجري على الهواء، إذ كان منشغلاً بمكالمة هاتفية، لكن بعد حوالي 30 دقيقة من بثّ البيانات الخاطئة، اكتشفت المحطة الخطأ، وتواصل المذيع مع مهندس المحطة الذي كان بصدد التحقيق في المشكلة. قدّم المذيع اعتذاره للمستمعين قائلاً: "لقد أُبلغتُ للتو أننا بثثنا معلومةً عن طريق الخطأ قبل قليل، لم أسمعها بنفسي، لكنها غير صحيحة، إنها مشكلة تقنية، وبالطبع نعتذر".

تلقّت أوفكوم شكاوى بشأن التقارير التي تسببت في مقاطعة البرنامج الموسيقي المعتاد، وأصدرت في العاشر من أغسطس قرارها باعتبار الحادثة خرقاً لقواعد مدونة البث البريطانية. ردّت محطة كارولين بتأكيدها أنها تعاملت مع الأمر بجدية بالغة، وقامت بتوبيخ الموظف المسؤول الذي اعتذر لاحقاً، فضلاً عن نقل الملفات المسجلة إلى قرص صلب خارجي وتذكير المذيعين والموظفين بالإجراءات والتعليمات الواجب اتباعها.

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