الغنام يعود للتدريبات.. ظهير النصر في المرحلة الثانية من التأهيل

وكالات /سما/

الرياض/سما- يخضع سلطان الغنام، ظهير النصر الأيمن، لمرحلة جديدة من برنامج التأهيل الطبي في العاصمة القطرية الدوحة، بعد إكماله المرحلة الأولى التي تلت إجراءه عملية جراحية في الرباط المتصالب الأمامي بالركبة.

تركز المرحلة الثانية من التأهيل، التي يخضع لها لاعب النادي النصراوي البالغ من العمر 32 عامًا، على التقوية والتوازن بموجب برنامج مخصص أعده طبيبه المعالج. يشمل البرنامج إشرافًا يوميًا من الجهاز الطبي بالنادي، بالإضافة إلى جلسات في الصالة الرياضية بمعدل يومين أسبوعيًا.

أجرى الغنام العملية الجراحية في 10 يونيو الماضي بمركز سبيتار في الدوحة على يد الطبيب القطري خالد الخليفي. جاءت الجراحة عقب تعرضه للإصابة في نهائي بطولة كأس آسيا 2، حيث لحقت به الإصابة أثناء المباراة ضد فريق جامبا أوساكا الياباني يوم 16 مايو في ملعب الأول بارك بالرياض، لكنه عاد وأكمل اللقاء الذي خسره النصر 1-0.

انضم الغنام إلى صفوف النصر في صيف 2018 قادمًا من فريق النادي الفيصلي بعقد لمدة خمسة مواسم. أطالت الإدارة الحمراء عقده في أكتوبر 2023 ليستمر حتى نهاية موسم 2028.

لعب الغنام بقميص النصر 292 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وسهّل 42 آخرين. في الموسم الجاري، شارك في 45 مباراة بإجمالي 2441 دقيقة دون أن يسجل، لكنه سهّل هدفين وتلقى خمس بطاقات صفراء.