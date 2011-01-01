جاكلين فيرنانديز.. من عارضة أزياء إلى نجمة سينما هندية

وكالات /سما/

جاكلين فيرنانديز ممثلة وعارضة أزياء سريلانكية الأصل اشتهرت بنجاحها اللافت في السينما الهندية خلال السنوات الماضية. استطاعت بموهبتها وحضورها المميز أن تحتل مكانة بارزة في عالم بوليوود رغم انحدارها من خارج الهند.

وُلدت جاكلين في سريلانكا وبدأت مسيرتها في مجال عرض الأزياء قبل أن تنتقل إلى عالم التمثيل. لفتت الأنظار بجمالها وأدائها وشخصيتها الحيوية، وتمكنت من الاندماج في الثقافة الهندية وتطوير حضورها الفني من خلال المشاركة في أفلام ناجحة إلى جانب أبرز نجوم بوليوود.

تميزت بإتقانها لعدة لغات واهتمامها بالرقص واللياقة البدنية، وأصبحت من الشخصيات المعروفة في وسائل الإعلام الهندية والعالمية. كما اشتهرت باهتمامها بالموضة والعمل الخيري، لتصبح وجهًا معروفًا على الصعيد الدولي.

تمثل تجربة جاكلين فيرنانديز نموذجًا حيًا على الطموح والإصرار والقدرة على تحقيق النجاح رغم اختلاف البيئة والثقافة، حيث بنت لنفسها مسيرة متميزة من خلال العمل المستمر والتفاني في صناعة السينما.

ظهرت جاكلين فيرنانديز للمرة الأولى سينمائيًا في فيلم Aladdin (إنتاج 2009)، حيث جسدت دور ياسمين الحبيبة الجميلة. تدور أحداث الفيلم حول الشاب اليتيم علاء الدين الذي يقع في حبها، وينال المصباح السحري الذي يظهر له الجني، قبل أن تنقلب الأحداث مع ظهور الجني الشرير الذي يسعى لسرقة المصباح وخطف ياسمين.

شاركت جاكلين في فيلم Housefull 2 (2012)، وهو فيلم كوميديا يدور حول صراع عائلي طريف. جسدت فيه دور بوبي كابور، ابنة الأب الثري الذي يتنافس مع أخيه بشراسة. في هذا الفيلم بدأت علاقة عاطفية بينها وبين المخرج ساجد خان استمرت نحو عامين من 2011 إلى 2013، قبل أن ينفصلا نتيجة خلافات شخصية وعدم توافق في وجهات النظر.

ظهرت جاكلين أيضًا في فيلم Murder 2 (2011)، وهو فيلم إثارة يتمحور حول شرطي سابق فاسد. جسدت دور حبيبته "بريا" في حبكة درامية معقدة تتعلق بالبحث عن فتيات مفقودات وكشف جريمة قتل مرعبة.

في فيلم الأكشن Race 2 (2013)، جسدت شخصية أوميشا، حبيبة زعيم عصابات خطير. تتشابك أحداث الشخصية في حبكة انتقام ومؤامرات كبرى يقودها البطل رانفير سينغ.

شهدت الحياة الشخصية لجاكلين فيرنانديز محطات حساسة، أبرزها علاقتها برجل الأعمال سوريش شاندراسيخار عام 2021، الذي ظهر أنه متورط في قضايا ابتزاز وغسيل أموال بمليارات الروبيات. أكدت جاكلين في التحقيقات القضائية الهندية أنها كانت ضحية خداع وتضليل، حيث قدم نفسه لها بهوية مزيفة ولم تكن تعلم بنشاطه الإجرامي أو مصدر الهدايا الفاخرة التي تلقتها منه. في المقابل، ادعى سوريش وجود قصة حب حقيقية ربطتهما، وما تزال التداعيات القانونية لهذه العلاقة تتابعها في المحاكم.

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