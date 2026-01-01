أفكار بسيطة لصنع هدايا استقبال المولود من خامات منزلية

وكالات /سما/

لا تقتصر هدايا استقبال المولود على المشتريات الباهظة الثمن؛ إذ يمكن للأم أو أحد أفراد العائلة صناعة توزيعات أنيقة في المنزل باستخدام خامات بسيطة ومتوافرة، تمنح الضيوف ذكرى شخصية وجميلة مرتبطة بهذه المناسبة المميزة.

يكمن جمال الهدايا المصنوعة منزليًا في إمكانية اختيار التصميم بما يناسب شخصية العائلة واسم الطفل وألوان غرفته، مع إمكانية إضافة عبارة قصيرة أو تاريخ الميلاد لتصبح الهدية تذكارًا صغيرًا من يوم لا يتكرر. كما يمكن إشراك جميع أفراد العائلة في الإعداد، لتتحول العملية إلى نشاط عائلي ممتع وذكرى جماعية.

الأكياس الورقية من أبسط الأفكار وأكثرها أناقة؛ حيث يمكن شراء أكياس سادة بألوان هادئة وتزيينها بملصق يحمل اسم المولود وعبارة ترحيبية مثل «أهلاً بكم في أول أيام فرحتنا». يضاف شريط ساتان إلى المقبض وبطاقة صغيرة، مع وضع حلوى أو لعبة صغيرة بداخل الكيس.

المرطبانات الزجاجية الصغيرة غير المستخدمة تصبح توزيعات جميلة عند تنظيفها وملئها بحلوى مغلفة، ثم تغطية الغطاء بقطعة قماش وتثبيتها بشريط رفيع مع بطاقة باسم المولود. يمكن لصق ملصق يحمل عبارة مثل «حلوى من فرحتنا» أو الاكتفاء بشريط واحد حول الجزء العلوي للحصول على مظهر بسيط وأنيق.

أكياس القماش القطنية الصغيرة توفر ميزة إعادة الاستخدام؛ فيمكن شراؤها جاهزة أو خياطتها من بقايا أقمشة منزلية، ثم تزيينها بحروف الاسم باستخدام أقلام مخصصة للأقمشة. يناسبها وضع صابون معطرة أو حلوى أو تذكار صغير بداخلها، خاصة إذا اختيرت أقمشة بنقوش طفولية بسيطة مثل النجوم والغيوم والقلوب.

العلب الكرتونية الصغيرة مثل علب الكبريت الفارغة، بعد التأكد من تنظيفها جيدًا، تتحول إلى علب تذكارية بتغليفها بورق ملون مزخرف وإضافة ملصق باسم الطفل. تصلح لوضع حلوى مغلفة أو رسالة صغيرة للضيوف تحمل عبارة شكر.

البطاقات المصممة بعناية قد تكون الهدية ذاتها؛ يمكن قصها من ورق مقوى إلى أشكال مختلفة مثل القلب أو السحابة، وكتابة اسم المولود أو طباعته عليها مع رسومات بسيطة. يضاف شريط حريري من ثقب صغير في الأعلى، وقد تُرفق بقطعة حلوى مغلفة أو وردة مجففة، لتصبح تذكارًا يحتفظ به الضيوف.

عربات الأطفال المبسطة المصنوعة من ورق مقوى تمثل رمزًا جميلًا للمولود الجديد؛ برسم قالب بسيط وقصه وطيه بعناية، ثم تثبيت الأطراف بالغراء وإضافة عجلتين صغيرتين. يكتب اسم المولود على الجزء الأمامي، ويوضع بداخل العربة حلوى مغلفة أو رسالة صغيرة.

الأكواب الورقية الصغيرة توفر خيارًا سريع التنفيذ؛ بوضع ورق تغليف خفيف بداخلها مع الحلوى أو الهدية الصغيرة، ثم جمع أطراف الورق من الأعلى وتثبيتها بشريط. يعلق على الشريط بطاقة صغيرة باسم الطفل، ويمكن إضافة نجمة أو قلب بملصقات جاهزة.

العلب البلاستيكية الشفافة الصغيرة المتوافرة برخص تتحول إلى توزيعات أنيقة بملصق يحمل اسم الطفل وشريط بلون متناسق. يفضل عدم المبالغة في الألوان واستخدام لونين أو ثلاثة فقط متناسقة لمظهر أكثر ترتيبًا.

علب صغيرة مستوحاة من سرير الطفل يمكن صناعتها من ورق مقوى برسم قاعدة مستطيلة مع جوانب صغيرة، وتزيين الجزء العلوي برسمة وسادة أو بطانية. يحضر نموذج واحد أولاً يستخدم كقالب لتجهيز البقية بسرعة ودقة.

اختيار الألوان لا يقتصر على الوردي للبنات والأزرق للأولاد، بل يمكن استخدام ألوان محايدة هادئة مثل الأبيض والبيج والأخضر الفاتح والأصفر الهادئ. يفضل اختيار لون أساسي واحد مع لون ثانٍ للتفاصيل مثل الشريط والملصق، ما يجعل جميع التوزيعات تبدو كمجموعة واحدة.

عند توقع عدد كبير من الضيوف، يمكن الاعتماد على الخامات المتوافرة في المنزل مثل بقايا ورق التغليف الجميل وقطع الشرائط والعلب الصغيرة والأكياس الورقية. تصميم البطاقات على الكمبيوتر وطباعتها منزليًا يوفر التكاليف، وكتابة الاسم يدويًا بقلم جميل تضيف لمسة شخصية دون إفراط في الزخارف.

لتجنب إرهاق العملية، يفضل تقسيم العمل على عدة أيام والاستعانة بأفراد الأسرة؛ شخص يجهز البطاقات وآخر يربط الأشرطة وثالث يضع الهدايا في الأكياس، لتتحول عملية التحضير نفسها إلى ذكرى جماعية جميلة تسبق استقبال المولود.

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